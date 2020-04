Los trabajadores de BME, en contra de la opa de Six: "No protege los empleos"

Los empleados de BME se han pronunciado sobre la opa lanzada por Six y su veredicto ha sido contrario al emitido por el consejo de administración del operador de la bolsa española, que la valoraba como 'positiva' y cumplía el 'breaking-fee'. La representación legal de los trabajadores de la pluralidad de empresas de BME ha hecho mención al apartado 4.3, que recoge la postura del operador suizo sobre el personal y condiciones de empleo de la plantilla, sus consejeros y representantes sindicales.

En dicho apartado, Six únicamente se compromete a garantizar el empleo de la plantilla de BME 12 meses a partir de la liquidación de la opa, "sin que haya otras garantías de protección de empleo, garantía de las condiciones laborales acordadas en Convenio Colectivo o de independencia en la gestión de BME más allá de ese plazo", según señalan la representación legal de los trabajadores. Desde Six, según han esgrimido, se trataría de una cuestión de formalismo en la redacción del texto de la opa. Por su parte, el consejo de administración de BME en su informe de valoración de la opa reflejaba que Six tenía intención de mantener el negocio de BME con cierto grado de independencia y su modelo operativo sin cambios durante un período de tres años.

Mira también La CNMV autoriza la opa de Six Group sobre BME por 2.800 millones de euros

La representación legal de los trabajadores ha manifestado que consideran insuficientes las condiciones relativas al empleo, puesto que no considera que 12 meses supongan ninguna garantía de protección del empleo y condiciones laborales para la plantilla de BME, habida cuenta de las múltiples sinergias y proyecto empresarial de crecimiento que desgrana la oferta. Además, desdicen al operador suizo puesto que "no existe en el ordenamiento jurídico español ni en la legislación laboral vigente ningún requisito respecto a la redacción de las condiciones de garantía de empleo para las empresas adquiridas, mucho menos un plazo máximo o mínimo".

La plantilla de BME destaca que tiene motivos sólidos para expresar su preocupación sobre las intenciones de SIX en materia de empleo y condiciones laborales, puesto que los textos de la OPA han pasado de recoger un compromiso de cuatro años de independencia en la gestión de BME a tres años, según el informe de la propia compañía objeto de adquisición y a 12 meses en materia de empleo según el folleto de la opa, lo que, a juicio de los empleados, "no parece indicar una estrategia de protección de empleo definida, hecho que contrasta de manera notable con la meticulosidad del redactado en el resto de los apartados del folleto".

Por tanto, y ante las desfavorables condiciones presentadas en materia de protección de empleo y condiciones laborales, la Comisión de Seguimiento del Convenio Colectivo ha transmitido al CEO de BME el malestar por los hechos comentados con anterioridad, solicitando más encuentros con los trabajadores y trabajadoras, así como más información sobre el plan industrial previsto, reflejando por escrito garantías de protección y fomento del empleo y de las condiciones laborales, al considerar insuficientes las aportadas por Six hasta la fecha.