Tressis descarta bajadas de tipos este año y avisa del riesgo de estancamiento. 

Prudencia. Es es el mensaje que traslada Tressis a los inversores de cara a este 2023. Después de un volátil 2022, la gestora invita a navegar con ‘pies de plomo’, atentos a las decisiones de los bancos centrales, de los que no esperan bajadas en los tipos de interés para este ejercicio, pues ya han realizado el 90% de las subidas previstas y están descontadas por los mercados. En este sentido, consideran que los aumentos de tipos no han sido "restrictivas", si no más bien "acomodaticios".

"No hay razón para bajarlos”, señala el economista jefe de Tressis, Daniel Lacalle, quien proyecta las tasas de interés en EEUU en un nivel del 5-5,5% (4,5% actual) y en la zona euro en la franja del 3,25%-3,5% (2,5% actual). El experto también pone el foco en la previsión de los bancos centrales de reducir su balance de deuda adquirida. El BCE ya ha anunciado su intención de comenzar a vender deuda por valor de 15.000 millones de euros mensuales a partir de la próxima primavera, un factor que consideran “fundamental”, en un contexto de alta inflación.

Si bien las tasas se han moderado en los últimos meses y “puede que haya tocado techo” en la mayoría de regiones, hay que estar atentos a China, ya que si bien su reapertura va a “ser buena” para el crecimiento, puede añadir “más presión” a la inflación, que todo apunta a que será persistente. El gigante asiático figura como el mayor consumidor de materias primas, por lo que la ‘vuelta a la normalidad’ de sus fábricas puede alterar los precios, aunque permitirá a Alemania esquivar la recesión. El país germano es un gran dependiente de las manufacturas chinas.

“Los datos macroeconómicos han empezado a estabilizarse y las economías desarrolladas podrían evitar la recesión gracias a la corrección de las principales materias primas”, precisa el consejero delegado de Tressis, José Miguel Maté, al tiempo que confía en una caída de su cotización a medida que la demanda disminuya. Asimismo, Maté avisa del riesgo de estancamiento económico con precios elevados y prevé que el PIB global registre un aumento del 2,1%, mientras que la eurozona y Reino Unido cerrarán con una leve caída o freno de la actividad.

La renta fija recupera el brillo

Con este escenario como telón de fondo, apuestan por la búsqueda de inversiones a largo plazo de forma selectiva. Destacan el atractivo de la renta fija, que vuelve a ofrecer rentabilidades inéditas en una década. En España, por ejemplo, la subasta de las letras del Tesoro celebrada este martes en España ha ofrecido un interés de casi el 3% para el papel a nueve meses.

Así, esperan que el rendimiento de los los bonos en todos sus plazos siga al alza a medida que la Fed o el BCE mantienen las subidas y la tasa de inflación subyacente se mantenga en un umbral elevado. También apunta a la inversión por fundamentales como algo "clave", ya que podría "ser un buen año". "En periodos similares de contracción monetaria se ha comprobado que la inversión por fundamentales, poniendo en valor los beneficios y márgenes empresariales, funciona", argumenta.

Respecto a la renta variable, Tressis destaca los sectores más defensivos como salud, consumo básico, defensa, lujo, telecomunicaciones o energías renovables y aquellos con capacidad para mantener los márgenes tras el 'rally' de costes. De forma paralela, invita a poner el ojo a industrias que pueden crecer a doble dígito y cuentan con caja para capear el temporal, como los semiconductores, el comercio electrónico o los servicios financieros.