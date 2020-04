True Value Small Caps atrae 5,6 millones y 855 partícipes en su primer mes de vida

La gestora True Value recibía, hace un mes, el espaldarazo de la CNMV a su nuevo producto: el True Value Small Caps. El supervisor de la bolsa española autorizaba su registro el pasado 17 de marzo y, pese a comenzar su comercialización en un momento poco idóneo tras el crash de los mercados provocado por el coronavirus, la firma liderada por José Luis Benito y Alejandro Estebaranz está logrando cumplir, poco a poco, con sus objetivos.

El True Value Small Caps ha captado suficiente músculo como para realizar sus primeras inversiones. El fondo, que invertirá en compañías de pequeña capitalización de cualquier país con la salvedad de que limita al 10% el patrimonio en mercados emergentes, cuenta con un patrimonio de más de 5,6 millones de euros gracias al respaldo de 855 accionistas y ya está en el tramo final de la clase A. Esta clase tiene comisiones de gestión más bajas (0,75%) al ser las fundadoras del fondo y se cerrará al alcanzar los 10 millones de euros bajo gestión. Pasada esa cifra, la comisión se elevará en seis décimas, hasta el 1,35%.

El momento para su comercialización, pese a la buena marcha, no parece el idóneo. El 'hermano mayor' de la gestora, el True Value, sufre un desplome de alrededor del 25% durante este curso y acumula 21 meses consecutivos de reembolsos (salidas de dinero). En el mes de marzo fueron de 2,16 millones de euros y durante este primer trimestre la cuantía asciende hasta cerca de 11,7 millones de euros. Estas 'fugas', unidas a la mala evolución del fondo, han provocado que su patrimonio caiga hasta los 81 millones de euros, lejos de los 122 millones con los que finalizaba 2019.

Los gestores de True Value, en su última carta remitida a sus partícipes hace pocos días han destacado que "el primer trimestre de 2020, ha sido uno de los peores trimestres en bolsa tan solo comparable a la crisis de 2008, 1987 y 1929. La crisis del Covid-19 ha llevado a todo el mercado a realizar ventas por la alta incertidumbre ante este evento". Algo que han destacado la mayoría de gestoras en sus continuas comunicaciones a los inversores.

En la carta destacan el potencial y el momento 'idóneo' para invertir en el True Value Small Caps. "Estamos asistiendo a oportunidades históricas que se dan en bolsa cada 10-20 años de media. Las empresas de mediana y baja capitalización han tenido caídas que en algunos casos llegan 50% desde máximos alcanzados en la primera mitad de 2018. No sabemos que va a hacer el mercado a corto plazo, pero históricamente siempre ha dado buen resultado a medio y largo plazo invertir cada vez que ha habido caídas superiores al 30% en los principales índices, y esta vez no va a ser diferente".

Los gestores han optado por dar pistas sin desvelar las compañías que integran el fondo, que se encuentra ya invertido al 50% y "vamos comprando poco a poco ya que algunos valores son ilíquidos". ¿El motivo? La iliquidez en estos valores ya que todavía no han terminado la mayor parte del proceso de compra de sus inversiones. Además, van un paso más allá y destacan que "los índices de pequeñas compañías de aquellas geografías en las que solemos invertir han caído de forma significativa, lo cual genera oportunidades no vistas desde la crisis del 2008".

Ambos fondos de inversión compartirán muchos de sus accionistas y la pregunta por parte de los posibles partícipes será en qué fondo de los dos invertir. La respuesta,a tenor de los propios gestores, parece clara: "queremos reconocer que si el mercado tiene una recuperación muy rápida probablemente el fondo True Value original tendrá un mejor desempeño que el True Value Small Caps en un periodo más corto". Además, dada la volatilidad de las compañías más pequeñas, para los que tengan ambos fondos recomiendan invertir una pequeña parte (entre un 5% y 15%) en el Small Caps mientras que para el resto -incluidos los propios gestores-, piensan que una proporción razonable sería entre 20%-30% en True Value Small Caps y un 70%-80% en True Value.

Los últimos meses han sido de una gran vorágine para José Luis Benito y Alejandro Estebaranz. Al crash de los mercados, del que no se han escapado, se le une la creación de su propia gestora: True Value Investments. La firma se independizaba de Renta 4, pese a que seguirán colaborando, puesto que su fondo True Value "ha crecido hasta un tamaño que justifica la creación de una gestora ya que la figura de asesor queda bastante limitada en cuanto a las diferentes funciones que debemos ejercer", según esgrimían hace meses.