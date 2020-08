Trump vs Biden: las elecciones en EEUU amenazan con una segunda ola bajista

No cabe duda de que Wall Street ha mostrado una aceleración que pocas se ha visto a lo largo de la historia, después de haber sufrido una dura caída de la que casi no hay precedentes. El S&P 500, índice de referencia de la bolsa estadounidense, ha repuntado más de un 44% desde lo mínimos de marzo. La clave ahora es si este movimiento alcista tiene carácter coyuntural o si, por el contrario, se pueden esperar más correcciones durante los próximos meses al no descontarse la situación de crisis que asola a todo el planeta.

Muchos expertos empiezan a pensar que los inversores no se están centrando en el verdadero impacto de la pandemia del Covid-19. Christopher Lewis, analista independiente, cree que, en el más corto plazo, el nivel de contención para el selectivo estadounidense estaría en los 3.000 puntos. “Tocando esa zona sí podría verse un cambio de tendencia”, señala.

Con todo, sí que piensa que en el corto plazo los índices pueden tirar al alza para conquistar máximos históricos una vez finalizada la campaña de presentación de resultados de las cotizadas. “Lo peor puede venir después, ya que no se ha terminado por descontar el daño que la economía puede sufrir con la crisis sanitaria”, vaticina.

Es una percepción similar a la que manifiesta Tobias Levkovich, estratega jefe de renta variable de Citi, que en un último informe detalla que salvo un gran shock, es improbable pensar en un rango de cotización para el S&P 500 entre los 2.500-3.000 puntos en el corto plazo, ya que la política monetaria actuará de soporte para evitar un descenso del 20% o más.

Las preocupaciones aparecerían a un plazo más tiempo. “Hay cierta preocupación en este momento y la segunda mitad del año estará repleta de baches, después de las amplias subidas que han mostrado las compañías en los mercados”, explica. “Visualizamos la volatilidad para los valores en las bolsas, ya que las buenas noticias se están descontando y se pasan por alto los problemas”, advierte Levkovich.

Pero lo peor, según el estratega de Citi, podría estar por llegar de la mano de una segunda ola de contagios del Covid-19 que provoque nuevos confinamientos o una recuperación económica más lenta, además de las elecciones estadounidenses, aunque, efectivamente, no serían unas amenazas inmediatas, y sí pensando en el último tramo del año y en el 2021. Esos factores sí que podrían hacer retroceder a los índices de Wall Street.

Levkovich también opina que los inversores pueden no estar demasiado aterrados por una posible victoria para el candidato presidencial demócrata, Joe Biden, en noviembre. “Su victoria podría suponer unas negociaciones comerciales mucho más claras y predecibles y cambios de políticas generales menos volátiles”, destaca. No obstante, el peligro está por venir.

Las elecciones presidenciales

Esta falsa calma que atraviesa la bolsa estadounidense podría verse mermada después de que se celebren los comicios presidenciales en Estados Unidos. Ahí sí que se podrían ver descensos más abruptos.

El analista financiero Gary Shilling indica que los valores podrían verse afectados con una gran caída, similar al que se produjo durante la Gran Depresión. El experto estima que el mercado podría ceder entre 30% y 40% durante el próximo año, ya que la recuperación económica de la recesión del coronavirus llevará más tiempo de lo esperado.

“Creo que a la bolsa le falta por descontar un segundo tramo y eso recuerda mucho a lo que sucedió en la década de 1930, puesto que la gente ha de apreciar la profundidad de esta recesión y cuánto tiempo llevará recuperarse”, concreta. Algo que podría llegar tras las elecciones presidenciales norteamericanas. “Es por eso que pienso que las acciones podrían retroceder desde los niveles actuales otro 30 o 40% y eso puede ser optimista”, aventura Shilling.

Shilling opina que la pandemia obligará a los consumidores a ser cautelosos con respecto a su gasto personal. “Creo que veremos una presión a la baja en los precios y eso respaldará la rentabilidad de los bonos emitidos por Estados Unidos, que han sido mis activos favoritos desde 1981”, asegura.

Cabe destacar que Shilling había advertido en abril que la recuperación de la renta variable no debería engañar a los inversores. Asimismo, comentó que la escena de la inversión comenzaba a tener símiles con el colapso del mercado de 1929 y a la Gran Depresión de principios de los años treinta.