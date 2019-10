Tubos Reunidos se dispara en bolsa tras lograr la refinanciación de toda su deuda 

Tubos Reunidos ha dado un paso vital para la compañía. El grupo ha suscrito y formalizado con la totalidad de sus acreedores de pasivo financiero los contratos de la refinanciación, según ha informado la compañía española en un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Los acreedores de pasivo financiero que han suscrito los contratos de refinanciación (esto es, la totalidad de las entidades financieras y los titulares de bonos emitidos por la sociedad) representan el 100% de la deuda financiera afectada de Tubos Reunidos habiendo alcanzado, por tanto, la unanimidad de los citados acreedores, circunstancia que se indicará en la correspondiente solicitud de homologación judicial.

La noticia ha animado la cotización de Tubos Reunidos. El suministrador de tubos de acero sin soldadura se sitúa como la compañía más alcista de toda la bolsa española al dispararse más de un 12%, hasta los 0,254 euros por título. Por tanto, se sitúa a las puertas de alcanzar su nivel más alto desde el mes de abril.

La deuda financiera de Tubos Reunidos, que asciende a un importe de 351 millones de euros, quedará refinanciada de la siguiente manera: se suscribirá un contrato marco en virtud del cual se asegurarán las necesidades de circulante por importe de 92,4 millones de euros, a través de líneas garantizadas de factoring, y confirming, con margen anual del 2,75%, y vencimiento a 24 meses, con cuatro prórrogas automáticas de un año y una prórroga adicional de un año en caso de que se extienda por segunda vez la fecha de vencimiento.

Además, la compañía ha suscrito un contrato de financiación sindicada dividido en tres tramos: un tramo 'A' por importe total de 84,6 millones de euros, que se dividirá a su vez en dos subtramos: uno por importe inicial de 84,6 millones de euros, con margen anual de Euribor 12 meses + 3,00%, amortizaciones ordinarias semestrales (con un primer año de

carencia), y vencimiento a cinco años, prorrogable en un año y otro que se destinará a refinanciar el tramo 'B', que tendrá un importe de 122,2 millones de euros y extensión de seis años, convertible en acciones ordinarias de Tubos Reunidos, que devengará un tipo de interés del 4% anual, no acumulativo, a remunerar al vencimiento y una comisión final contingente y variable (6% anual en caso de conversión o amortización total anterior al vencimiento, o 9% en caso de conversión a su vencimiento final.

Por último, el tramo 'C' contará con un importe de 36,2 millones de euros y estará subordinado en todo momento a los tramos 'A' y 'B'y convertible en acciones ordinarias de Tubos Reunidos. Además, está previsto que, para refinanciar los bonos simples no garantizados emitidos por las ociedad el 18 de diciembre de 2015 por importe de 15, 5 millones de euros se emitan dos clases de bonos.