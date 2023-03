UBS concentra el poder en Six Group (BME) tras la compra de Credit Suisse

Ha nacido un gigante vertical de los servicios financieros. Banca privada, banca comercial, gestión de fondos, carteras, operaciones corporativas (asesoramiento, salidas a bolsa, emisiones de deuda) y, para rematar, la gestión de dos de las bolsas más relevantes en Europa: la suiza y la española. UBS concentrará bajo su mando más del 30% de las acciones de Six Group, propietario de Bolsas y Mercados Españoles (BME) desde 2020.

El grupo que preside Colm Kelleher y dirige Ralph Hamers, consejero delegado (CEO) de la entidad, tendrá todo el control y vía libre para poner en orden los negocios y actividades de Credit Suisse, entre ellos, la posible venta de su participación en la infraestructura bursátil hispanosuiza que gestiona los parqués de Zurich, Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao.

Un paquete valorado en 1.700 millones

UBS valora en sus libros contables a Six Group / BME en más de 5.500 millones de euros, según la documentación de la entidad. Posee un 17,3% del capital y ahora añadirá cerca del 15% de su rival. En total, este paquete conjunto valía algo más de 1.700 millones de euros a cierre de 2022. UBS tendrá que afrontar una rebaja de la participación por debajo del porcentaje de control, aunque al tratarse de una empresa no cotizada no puede hacerlo de manera inmediata y tendrá que someter la operación en su consejo.

"Es demasiado pronto para decirlo en este momento. Existe un acuerdo de accionistas vigente y las participaciones no son negociables libremente: los bancos miembros necesitan permiso de la junta para comprar o vender participaciones, de acuerdo con los estatutos de SIX Group. La configuración futura de la estructura accionarial se está analizará en las próximas dos semanas", explican fuentes del operador bursátil a 'La Información'.

Tras la compra de BME por parte de Six, los españoles David Jiménez Blanco y Belén Romana pasaron a formar parte del consejo de la matriz suiza, mientras que Javier Hernani pasó a formar parte de su órgano de dirección reportando a Jos Dijsselhof, primer ejecutivo de la empresa. Six se adelantó a Euronext, la bolsa paneuropea de Ámsterdam, París, Lisboa y Dublín, a la hora de integrar el mercado español, que permanecía aislado del resto.

UBS se frota las manos con la dote de Credit Suisse

El acuerdo de fusión a la fuerza ha puesto en evidencia el amplio poder de negociación de UBS a la hora de quedarse con Credit Suisse (CS), según los analistas. La entidad logró que el banco central suizo SNB extendiera un escudo de liquidez de 100.000 millones de francos (que cotiza en paridad con el euro) para financiar los activos ilíquidos del CS. Además, UBS consiguió que el Gobierno de la Confederación Helvética que preside Alain Berset extendiese un esquema de garantías públicas (similar a los EPA de la reestructuración española que tuvieron Sabadell o Liberbank, entre otros) contra potenciales pérdidas por valor de otros 9.000 millones de francos.

Para terminar de endulzar la operación, UBS asumirá Credit Suisse con una inyección extra de capital porque el regulador suizo Finma permitió la activación de la deuda híbrida AT1 (bonos contingentes convertibles o CoCos) por valor de 16.000 millones. Se trata de un instrumento de capital externo creado para absorber pérdidas de un banco en caso de necesidad, y que las entidades usan para cumplir con los ratios de solvencia. La medida ha generado un terremoto de inseguridad jurídica en el sector hasta el punto que Christine Lagarde y Andrea Enria (BCE) han tenido que salir al paso.

Los inversores están premiando a UBS por su adquisición de Credit Suisse que apenas le supondrá emitir un 5% adicional de acciones en una ampliación de capital y le generará sinergias por valor de 8.000 millones hasta 2027 en forma de ajustes de personal y desinversiones. No solo por participaciones como la que tiene CS en Six Group, que está valorada en unos 825 millones de euros, sino también por haberse quedado a precio de saldo un banco con más de 500.000 millones en activos, 236.000 millones en depósitos y 268.000 millones en préstamos, según datos a cierre de 2022. La división conjunta de gestión de activos de UBS-Credit Suisse manejará inversiones por más de 5 billones de euros en fondos, pensiones y carteras.

Desde los mínimos del lunes, UBS se ha disparado un 34% en bolsa, hasta 19,43 francos suizos. El planteamiento inicial estaba valorado en apenas 3.00o millones, con un canje de la fusión en acciones que entregará 1 título de UBS por cada 22,48 de Credit Suisse. Sin embargo, la revalorización al cierre del martes sitúa el importe en 3.500 millones de francos suizos. Son casi 500 millones más el histórico domingo 19 de marzo.