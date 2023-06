UBS recula y anuncia que se queda con el negocio de banca privada de Credit Suisse.

UBS da marcha atrás y anuncia que finalmente ha decidido que se quedará con el negocio de banca privada de Credit Suisse en España, a pesar de que la entidad salió el año pasado de ese segmento al vendérselo a Singular Bank, con el que mantiene un acuerdo de no competencia. Así lo ha asegurado un portavoz del banco suizo: "UBS tiene previsto mantener el negocio nacional de gestión de patrimonios de Credit Suisse en España tras la adquisición prevista".

"Se trata de un negocio consolidado, sólido y rentable, con relaciones de confianza con sus clientes y un equipo de profesionales dedicado. Vemos un buen potencial para seguir haciendo crecer este negocio en el futuro", ha agregado a Europa Press la misma fuente. No obstante, la decisión de UBS chocaría con el acuerdo de no competencia que mantiene con Singular Bank, que se hizo con el negocio de banca privada de UBS en España el año pasado por unos 200 millones de euros.

En las últimas semanas, el consejero delegado de Singular Bank, Javier Marín, ha defendido públicamente que UBS tendría que deshacerse del negocio de banca privada de Credit Suisse. "Cuando tú compras un competidor, lo primero que haces, en cualquier negocio, es firmar un pacto de no competencia. No puedes permitir que mañana vuelvan a abrir aquí y te vacíen el banco. Habría comprado un cascarón vacío. Entonces firmamos una cláusula de no competencia con sus plazos. Una cláusula de no competencia, natural o sobrevenida, que es lo normal en estos casos", afirmó Marín a finales de abril en una entrevista con el diario 'Expansión'.

Según fuentes financieras consultadas por Europa Press, UBS tiene el convencimiento de que la integración del negocio de banca privada de Credit Suisse queda fuera de este pacto de no competencia y que se ajusta a sus obligaciones regulatorias y contractuales.

De esta forma, UBS ha descartado el interés que existía en el mercado por hacerse con esa rama de Credit Suisse. Aunque no se abrió ninguna negociación formal, la banca privada de Credit Suisse había despertado el interés de algunas entidades, como AndBank, según informó hace dos semanas Europa Press, aunque ya entonces UBS se perfilaba a favor de mantener el negocio.