Último día para vender las acciones de BME en la opa de la suiza Six Group

Último día. El camino de la Bolsa de Zurich para hacerse con el control de las Bolsas de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao ha terminado ocho meses después de su inicio. El plazo para que los accionistas de Bolsas y Mercados Españoles (BME) acepten la oferta pública de adquisición de acciones (OPA) formulada por Six Group terminará este viernes 5 de junio, día en el que concluye la ampliación que concedió el operador bursátil suizo el pasado mes a causa de la pandemia del Covid-19.

Los accionistas de BME todavía pueden aceptar la OPA a lo largo de la jornada del viernes. Durante el periodo de aceptación ampliado, los accionistas han seguido manifestando su voluntad de acudir a la OPA para recibir 32,98 euros por acción, todo en efectivo. Fuentes del mercado consultadas por Europa Press vaticinan un resultado exitoso de la operación, a tenor del alto volumen de aceptaciones registrado en los últimos días.

El precio inicial de la oferta era de 34 euros, pero fue ajustado por el importe bruto de un dividendo adicional de 0,60 euros por acción abonado en diciembre de 2020 y por el importe bruto de 0,42 euros por acción que BME distribuirá el 8 de mayo de 2020 aprobado por la junta general de accionistas de BME del pasado 29 de abril.

Según los plazos legales consultados por 'Europa Press', BME cuenta con un máximo de cinco días laborables a partir de este viernes para informar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre cuántas acciones se han vendido, que a su vez tiene dos días más para hacer pública esta información, por lo que el resultado de la OPA se conocerá, a más tardar, el próximo 16 de junio, aunque lo habitual en este tipo de operaciones es que no se agoten los plazos y esto suceda antes.

Será entonces cuando Six Group abone el dinero comprometido por las acciones y la venta de las acciones quede formalizada. Sin embargo, el grupo suizo todavía tendrá que comunicar si ejecuta el derecho de venta forzosa (squeeze-out), en el caso de que concurran las condiciones legales para ello, esto es, que acepten la oferta más del 90% de las acciones.

Aunque así sucediera, Six no tiene voluntad de proceder a la exclusión de la cotización de BME y se ha comprometido a mantener las acciones en Bolsa mientras que los accionistas no significativos (con participación inferior al 3%) no sumen más del 5% del capital social de BME. La decisión final y los términos serán consultados con la CNMV.

El principal accionista de BME, Corporación Financiera Alba, ya ha anunciado que ha aceptado la OPA y que se desprenderá de su participación del 12,06% por 332,6 millones de euros. Otros accionistas que podrían o no vender su participación son BlackRock (3,83%), Emmanuel Boussard (1,01%), Norges Bank (2,28%), Simon Davies (2,28%), Michael Tiedemann (3,32%), Citigroup (1%), Farallon Capital (1,77%), JP Morgan Chase (6,05%), Goldman Sachs (1,66%), Kite Lake Capital (2,06%), KL Special Opportunities Master Fund (1,3%), Luxor Newcits (1,75%), Sand Grove Opportunities Master Fund (2,08%) y Swuant Capital (1,03%).