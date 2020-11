Vacuna, rotación sectorial, tipos... hitos que marcarán el 2021, según Goldman

El banco de inversión estadounidense, Goldman Sachs, ha revisado sus perspectivas económicas para éste y los dos próximos ejercicios. La entidad calcula que la recuperación española será la más fuerte de entre las economías europeas tanto el año que viene como el próximo. Sus analistas han ofrecido además un decálogo de los temas que marcarán, en principio, el devenir de los mercados a lo largo de 2021: la vacuna contra la Covid-19, la rotación sectorial, los tipos de interés, un nuevo ciclo alcista para las materias primas y el norte de Asia como foco, están entre ellas.

En lo que respecta a la vacuna, las perspectivas económicas y de mercado dependen en gran medida de las de control del virus y del plazo para restablecer la actividad en las industrias proveedoras de servicios de alto contacto. Así, "mediante una campaña de vacunación pública -y con la ayuda de una política monetaria y fiscal amigable- debería ser posible recuperar una gran parte de la producción perdida durante el próximo año", apuntan desde la entidad.

En Goldman Sachs sostienen que los inversores deberían posicionarse para una expansión económica mundial más amplia y profunda en 2021, que debería favorecer los activos de riesgo en general, así como a los activos más sensibles al crecimiento en particular, incluidos los productos básicos, los sectores de acciones cíclicas y los mercados emergentes. Este telón de fondo macro también respaldaría al crédito de "baja calidad", mientras que los activos seguros como el dólar estadounidense y los bonos del Tesoro deberían seguir teniendo un rendimiento inferior.

Un porcentaje mínimo de población a inocular

La vacuna será decisiva puesto que según estimaciones de la firma si, hipotéticamente, el 10% de la población ha adquirido inmunidad por medio de la infección y no se vacunara inicialmente (aunque en la práctica este grupo podría optar por hacerlo), una campaña de vacunación necesitaría inocular al 50% de la población. "Esto podría lograrse, por ejemplo, vacunando al 67% de la población con una vacuna con una eficacia del 75%, pero con una vacuna con una eficacia del 90% (como se indica en los primeros datos de Pfizer) podría lograrse vacunando sólo al 55% de la población. Por lo tanto, no es sorprendente que los mercados, y los activos cíclicos en particular, estén respondiendo con tanta fuerza a los resultados del ensayo de Pfizer", aseguran.

Junto con la vacuna, la debilidad de la inflación y la curva de los tipos de interés será otra de las claves que marce el devenir de los próximos meses, según el banco de inversión. "Esperamos una curva mucho más empinada que la actual por el aumento de rentabilidades y no creemos que la inflación vaya a aparecer por el momento, por lo que los tipos reales serán más bajos que nunca". En este escenario de economías dependientes de la vacuna y con unos tipos ultrabajos, Europa se beneficiará a medio plazo de las restricciones más fuertes que ha venido aplicando hasta ahora.

Así en Goldman esperan "un fuerte rebote de las bolsas europeas y una apreciación del euro frente al dólar". En una Europa marcada por los riesgos políticos, la elevada deuda y la fragmentación regional, el escenario será "más oscuro" a corto plazo. "Ya ha habido confinamientos en Reino Unido, Francia y Alemania y esperamos que los haya en España e Italia, lo que golpeará duramente el PIB del último trimestre de 2020 y el primero de 2021", aseguran desde la entidad norteamericana.

Dado que China ha sido la primera gran economía en entrar y salir de esta crisis,el banco sobrepondera sus activos y ve recorrido al alza además para su moneda, algo que podría perjudicar a las exportaciones, si bien descartan una nueva devaluación. Además prevén un nuevo ciclo alcista para las materias primas, dejando claro que "ha habido una falta de inversiones entre los productores los últimos años, lo que puede generar déficits cuando la actividad regrese a la normalidad". Ese alza de precios se hará esperar algo más en el caso del petróleo, debido a que los inventarios son elevados. De cara al año que viene prevén un precio del Brent en el entorno de los 65 dólares -lo que implica un alza del 50% en relación al precio actual-.

En los emergentes los inversores tienen una apuesta evidente por el 'value' de cara a la recuperación económica prevista para el año próximo. Una posibilidad sería la deuda soberana de países con spreads más elevados como México, Rusia, Sudáfrica y Brasil. Asia, con todo partirá con cierta ventaja cuando la población mundial haya sido vacunada, sobre todo China, Japón y Corea del Sur.