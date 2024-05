Vanguard (9 billones en activos) encara un gran giro con su nuevo jefe ex BlackRock

Medio siglo después de que John "Jack" Bogle fundara Vanguard Group, el gigante de fondos de 9 billones de dólares en activos está haciendo lo que antes hubiera sido impensable: contratar a un externo como su director ejecutivo. Y nada menos que de su archirrival BlackRock Inc. Para muchos, el hecho de que la Casa de Bogle entregue las riendas a Salim Ramji, un veterano ejecutivo procedente de su rival BlackRock que una vez fue considerado un posible sucesor del jefe de esa firma, Larry Fink, envía un mensaje claro: Vanguard, gran popularizador del fondo indexado de bajo coste, ha llegado a un momento crucial en su histórica trayectoria.

Por un lado, Vanguard nunca ha sido una fuerza tan grande en el mundo de la inversión pasiva que ayudó a crear. Pero con la intensificación de la batalla para ganar el efectivo de los inversores y después de años de disfunción interna dentro del gigante de los fondos, la presión para reducir costes de la propia firma y obtener resultados está aumentando.

Es difícil exagerar lo profundo del cambio o lo que podría significar en su esencia para Vanguard y sus 50 millones de clientes. Solo tres ejecutivos han liderado la empresa privada desde que Bogle se retiró hace un cuarto de siglo, y los tres trabajaron primero para él. Entrevistas con más de una docena de ex empleados, casi todos los cuales pasaron más de dos décadas en Vanguard y trabajaron al menos parte de sus carreras con el anterior CEO, Mortimer "Tim" Buckley, pintan un retrato de una organización ya en medio de una transformación única en la vida.

Cultura peculiar: los vanguardianos

Incluso antes de la noticia del pasado martes, la empresa de Bogle —un lugar insular donde la gente a menudo pasaba toda su carrera sin preocuparse por la seguridad laboral— estaba quedando en el pasado, dicen los ex empleados de Vanguard, casi todos los cuales se marcharon en los últimos años. En su lugar ha llegado un nuevo Vanguard, uno donde la lealtad se negocia, el desempeño es primordial y los errores pueden ser costosos para las carreras profesionales.

Por supuesto, en cierto punto, el cambio es inevitable en todas partes. Jack Bogle murió en 2019, a los 89 años. Cuando Bogle dirigía Vanguard, la empresa —propiedad de sus fondos miembros, que a su vez son propiedad de los inversores de fondos— se veía a sí misma como la antítesis de Wall Street. Con sede en el frondoso Malvern, Pensilvania, a 117 millas y un mundo de distancia de la Gran Finanzas de Nueva York, Vanguard revolucionó la gestión de activos al construir un negocio en torno a la creencia de Bogle de que el gestor de dinero promedio rara vez supera al mercado a largo plazo. Abogaba por productos de inversión simples y rentables que reflejaban índices amplios.

Esa idea aparentemente simple dio un vuelco a la industria de gestión de activos y atrajo a legiones de inversores y admiradores, los más fervientes de los cuales se llaman a sí mismos Bogleheads. También atrajo billones de dólares a las arcas de Vanguard. En un sentido, Vanguard está ganando terreno a su principal competidor. Ha aumentado su participación de mercado en ETF durante 20 de los últimos 21 años, reforzando su control sobre la industria hasta aproximadamente el 29%, según datos de Bloomberg Intelligence.

Por el contrario, la participación de BlackRock ha disminuido del 60% en 2006 a aproximadamente el 32.3% ahora. Vanguard ahora controla 2,6 billones de dólares en sus ETF listados en EE. UU. frente a los 2,8 billones de BlackRock. Pero la empresa está mucho más sujeta a la economía castigadora de vender fondos indexados de bajo costo que BlackRock. Las tarifas de Vanguard son tan bajas que, en algunas áreas, los costos han crecido más rápido que los ingresos.

El ojo regulatorio de Washington

Ahora, Vanguard, que siempre ha sido constante, parece encaminado hacia una dolorosa ronda de Wall-Street-ización. Para complicar las cosas, Ramji, de 53 años, llegará en un momento en que Washington está observando cómo los gigantes de los fondos indexados como BlackRock y Vanguard están ejerciendo su poder financiero. Su influencia en prácticamente todas las principales corporaciones, y los riesgos que su enorme tamaño podría representar para los mercados financieros, está bajo el microscopio. La Comisión de Bolsa y Valores ha enfatizado a Vanguard que con mayor tamaño viene mayor escrutinio (la SEC subrayó el punto con una visita a Malvern alrededor de 2019, según una persona familiarizada con el asunto).

Ramji ha señalado que los viejos métodos ya no funcionarán. "El panorama actual de los inversores está cambiando, y eso presenta oportunidades para que Vanguard continúe con su misión de dar a las personas la mejor oportunidad de éxito en la inversión", recordó Ramji en el anuncio del martes. "Mi enfoque será movilizar a Vanguard para enfrentar el momento mientras permanecemos fieles a ese propósito central: ser la firma confiable que defiende a todos los inversores".

Muchos en Malvern todavía están asimilando la realidad de que Buckley se retirará a finales de año. Ese anuncio llegó de sorpresa a fines de febrero, lo que provocó especulaciones sobre posibles tensiones entre Buckley y una junta recién energizada. Durante años, muchos miembros de la junta de Vanguard tendían a seguir el camino de los CEOs boglitas de la empresa, según un ex miembro de la junta. Más recientemente, han comenzado a hacerse sentir, a medida que el desempeño financiero ha sido objeto de un escrutinio cada vez mayor. (Las adiciones recientes a la junta incluyen a Tara Bunch, una ejecutiva de Airbnb Inc., y Sarah Bloom Raskin, ex subsecretaria del Tesoro de EE. UU.)

Los conocedores dicen que Buckley puso en marcha muchos de los cambios que hoy están barriendo la empresa y su peculiar cultura. Hace unos años, por ejemplo, redujo los beneficios médicos de los empleados, lo que provocó protestas, y luego revirtió el curso debido al alboroto. Su director financiero, Michael Rollings, ha ajustado las bonificaciones ejecutivas y la compensación general.

CEO de fuera

Ramji, un veterano de McKinsey & Co., había sido un asesor de largo tiempo de BlackRock cuando Fink lo incorporó para el poderoso puesto de supervisar la estrategia corporativa. Conocido entre quienes trabajaron con él como un consumado consultor de estrategia en lugar de un bróker de Wall Street, Ramji fue elegido para dirigir su negocio de asesoría de riqueza en EE. UU. hace una década, supervisando la distribución de fondos a asesores financieros y clientes minoristas. Fue su último puesto —liderando fondos cotizados en bolsa y la inversión indexada— lo que lo puso en la competencia más directa con su nueva empresa.

Vanguard, buscando construir su negocio de asesoría como una especie de Motor No. 2 para el crecimiento, puede haber contratado a Ramji para aprovechar su experiencia en esa área. También ha estado apuntando a superar a BlackRock en ETFs, convirtiéndose en el segundo mayor emisor detrás de la firma. La primera tarea de Ramji debería ser ganarse a los escépticos vanguardianos y los Bogleheads acérrimos, dicen los analistas.

"Los Bogleheads serán sensibles a los cambios estratégicos de Salim, porque él es el primer externo en el timón de Vanguard, por lo que construir su confianza debería ser la prioridad uno", dijo Bryan Armour, director de investigación de estrategias pasivas en Morningstar.

Otros dicen que deberían consolarse con el hecho de que Ramji tiene "ADN Vanguardiano", incluida una devoción por los productos de bajo costo, como lo dijo el analista de Bloomberg Intelligence, Eric Balchunas, y podría aportar una nueva perspectiva a problemas antiguos. Ramji heredará una empresa que los conocedores caracterizan como invadida por consultores externos y gerentes helicóptero. A medida que ha aumentado de tamaño, Vanguard ha añadido capas de gerentes y a menudo ha instituido nuevas políticas sobre las viejas, dicen algunos empleados.

El resultado, según un ejecutivo que se fue recientemente, es una operación que puede sentirse rígida y lenta para reaccionar. Muchos empleados dicen que la Tarea 1 es clara: seguir las reglas y complacer a los jefes. Desviarse del guion con un cliente por teléfono, por ejemplo, puede resultar en una rápida sanción. Acumular demasiadas marcas negras puede hundir una carrera, dicen estos empleados.

Los lunes, los equipos deben reunirse con los gerentes y prometer completar un cierto número de tareas esa semana. Siguen chequeos diarios que a menudo duran 45 minutos. Los viernes viene una revisión final, y si un miembro del equipo no ha completado sus asignaciones, puede recibir una sanción por lo que algunos conocedores refieren como una "semana roja".

Los intentos de la firma de diversificarse en nuevas líneas de negocio aún no han dado frutos. Los esfuerzos para expandirse a Europa y Asia han quedado muy por debajo de las expectativas. Lo mismo ocurre con una incursión en la provisión de asesoría a los ricos. Según varios ex empleados senior, algunas iniciativas costosas, incluyendo la actualización de tecnología, han arrojado resultados que han sido mixtos en el mejor de los casos.

Allan Roth, fundador de Wealth Logic, una firma de asesoría financiera, es un autoproclamado 'Boglehead' que ha escrito sobre cómo el sitio web y la aplicación de Vanguard resultaron tan poco fiables que prácticamente dejó de depositar dinero allí. "El cambio es bueno, pero los principios básicos de Jack Bogle deben perdurar". Sospecho que será un gran éxito o un gran fracaso, y probablemente nada intermedio", señala sobre el nombramiento de Ramji. Vanguard rota a menudo a los gerentes a través de departamentos para exponerlos a varios negocios y promover el 'Camino Vanguard'. Eso funcionó cuando tantos de esos gerentes eran vanguardianos de larga trayectoria. El sistema ha demostrado ser más accidentado con los nuevos llegados, un grupo que incluirá ahora al CEO de Vanguard.