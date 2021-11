Vídeo | ¿El mayor chollo del 11 del 11 está en bolsa? Así cotizan Alibaba y JD.com

El 11 de noviembre, once del once, es el Día de los Solteros en China y tanto Alibaba (BABA) como JD.COM aumentan su actividad de manera notable. Es el día de mayor volumen para el comercio electrónico mundial. En gráfico diario los niveles de mejora de ambas acciones están algo alejados del precio actual y también vemos los que no deberían perder en el más estricto corto plazo para mantener el aspecto alcista. BABA y JD.COM han sufrido una fuerte corrección y por ahora la que mejor aspecto técnico tiene para seguir al precio es JD.COM dado que ya ha terminado de proyectar una estructuración de cambio de tendencia de doble suelo. En el análisis vemos los niveles más relevantes de ambas acciones.