Vídeo | ¿Flor de un día? Pharma Mar se dispara con un avance contra el Covid

En el análisis vemos a una única acción que ha sido la protagonista de la jornada por méritos propios. PHARMA MAR subió un 17,9% en la sesión del martes tras publicar el estudio que muestra la eficacia de la Aplidina que funciona incluso con la nueva variante del Covid-19 Ómicron. Técnicamente es positivo ver como un pequeño doble suelo nos avisaba de dicha subida pero, pese a la espectacularidad del movimiento, la acción no pierde el sesgo negativo que lleva arrastrando desde hace meses. Vemos en el vídeo todos los niveles técnicos a tener en cuenta y los que no debería perder para que este movimiento no sea flor de un día y se disipe en la clara tendencia bajista.