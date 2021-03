Vídeo | El Ibex 35 noquea al Nasdaq en una semana de corrección en las bolsas

Es inevitable si hablamos de índices no comentar la corrección que ha sufrido el Nasdaq a la que no nos tiene acostumbrados en su "eterna" tendencia alcista. Esta semana hemos visto como el índice tecnológico ha visitado la media de 200 diaria y a partir de ahí ha encontrado soporte y en la sesión del Viernes ha dejado una vela de vuelta más que interesante, dejando patente la importancia del mínimo que no debería perder para no pensar en una corrección mayor.

El S&P 500 ha seguido los pasos del Nasdaq en menor medida y también ha tenido un comportamiento de vuelta en la última sesión semanal. Por su parte el Dax ha conseguido fabricar un nuevo máximo histórico y ha activado un doble suelo horario que nos hace pensar que en siguientes sesiones puede continuar con las subidas. El Ibex 35 por su parte se ha parado con precisión en el nivel fibonacci por excelencia y ha encontrado resistencia en el 61.8 de toda la caída provocada por la crisis.

La nota positiva la vemos en que el índice patrio no ha corregido con fuerza y ha demostrado incluso mayor fortaleza en alguna sesión con respecto al Dax. La superación del máximo de la semana 8.460 puntos viene a confirmar el buen comportamiento del Ibex 35 y además confirmaría la estructuración de doble suelo que puede proyectarlo a niveles por encima de los 9.200.