Vídeo | Tras 36 bajas en el Gobierno del Brexit, la siguiente podría ser... May

No ha sido nada fácil. Siempre lo ha tenido difícil. Theresa May afronta sus últimas horas al frente del Gobierno británico si, como especula la prensa británica, no va a ser capaz de resistir las últimas embestidas de la oposición laborista, del propio partido conservados e, incluso, en el seno de su propio gobierno. Y es el equipo de May ha tenido 36 bajas desde que tomó las riendas del Brexit en junio de 2016 tras el fatídico referéndum. La novedad es que esta vez podría ser ella... la siguiente en caer.