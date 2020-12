Wall Street puede haber agotado el rally de Navidad con un 2021 todavía incierto

Wall Street ha seguido una imponente senda alcista desde la recuperación de la pandemia de febrero de 2020 y tras descifrarse el resultado electoral de las presidenciales de noviembre. Sin embargo, parece que el esquema puede haber cambiado de aquí a final de año: la volatilidad puede volver al parqué estadounidense en el último tramo de diciembre, después de que las señales alcistas y bajistas alcanzaron niveles extremos en los últimos días.

Los alcistas están siendo alentados por el fortalecimiento de la amplitud del rally actual. Un indicador de este impulso, la media móvil de cinco días, se encuentra en nuevos máximos de las últimas 52 semanas en la bolsa estadounidense en relación con los mínimos. Se encuentra en su nivel más alto en la última década. En este sentido, los bajistas apuntan ya a variables relacionadas con el sentimiento extremadamente positivo, como los volúmenes récord de opciones de compra, para reforzar sus argumentos a favor de un retroceso.

“Realmente no hay manera de cuadrar a la perfección el conflicto que está ocurriendo en este momento entre un alto sentimiento alcista y un gran impulso”, destaca Jason Goepfert, fundador de Sundial Capital Research, en una nota distribuida a sus. “Comprar en rupturas con posiciones apalancadas en este tipo de entorno es muy arriesgado”, advierte el experto.

No obstante, el S&P 500 ha dejado atrás recientemente una racha de pérdidas de cuatro días consecutivos, al mismo tiempo que el Congreso avanzó hacia la aprobación de un paquete de gastos que impulsaría la economía. El índice de referencia del mercado norteamericano cotiza a escasos puntos de sus máximos históricos y ha avanzado un 65% desde su mínimo del pasado mes de marzo.

Menos efectivo, señal bajista

En este contexto, los inversores muestran el mayor optimismo sobre las acciones cotizadas y las materias primas desde febrero de 2011, según la última encuesta de gestores de fondos de Bank of America. Sin embargo, una caída en la exposición a la liquidez habría desencadenado una señal bajista en la renta variable de Wall Street, tal y como indicaron estos estrategas.

“Objetivamente, el escenario más probable es que se van a producir movimientos muy limitados, irregular al alza en el mejor de los casos, con una alta probabilidad de un retroceso mínimo del 3% al 8% durante los próximos 1 a 2 meses”, anticipa Goepfert. “Eso deja una configuración complicada en los dos sentidos”, agrega.

Un 2021 marcado por una posición neutral inicialmente

En la industria financiera llega el momento de hacer tabla rasa para comenzar el año nuevo. Los mensajes no difieren mucho de los de ejercicios anteriores: nada de escenarios rupturistas o estridentes. La desconexión entre la realidad económica y los mercados financieros es cada vez mayor. “Los fundamentales parecen perder importancia ante la ausencia de alternativas a la hora de buscar rentabilidad y contar con el apoyo de los bancos centrales”, apuntan los expertos de RBC Capital en un informe.

“Un apoyo que se ha traducido en un escenario de tipos de interés casi cero distorsionando el precio de los activos financieros”, describen estos analistas. Por eso, 2021 puede ser un año en el que se observe volatilidad. “Las incertidumbres del escenario siguen siendo elevadas, pese al optimismo reinante en torno a las vacunas”, señala el equipo de análisis de Portocolom AV.

Hoy en día, no es posible determinar cómo impactarán las mismas en el escenario, o si pudieran existir problemas logísticos o la existencia de efectos secundarios no contemplados. Y desde un plano geopolítico, no está claro la dirección que podrá seguir la política norteamericana teniendo en cuenta la estructura final que pueda tener el senado.

Como tampoco lo está en Europa, las implicaciones que puedan derivarse del Brexit en el plano económico en el corto plazo. Y eso por no hablar de las tensas relaciones entre China y Estados Unidos, a pesar de que la Administración Biden posiblemente sea un término intermedio entre lo visto con Obama y lo visto con Trump.

“2021 será un año largo, y estamos convencidos que ofrecerá oportunidades, y no creemos que haya que comenzar el año con cierta sobreponderación”, argumentan desde Protocolom AV. “Además, no podemos olvidar que esa neutralidad en renta variable, en parte se ve compensada con la exposición a productos de renta fija que tienen un cierto ‘proxy’ a la renta variable como los bonos híbridos o subordinados, sobre todo si lo comparamos con la renta fija soberana, concluyen.