Wall Street disipa la presión sobre la banca minorista y aleja la tormenta financiera

La estabilidad vuelve a reinar en Wall Street. El parqué neoyorquino amanecía sin encontrar un rumbo claro este martes, después de que el final de la crisis bancaria parece encauzado, tras el anuncio de ayer de que First Citizens se haría con los activos, depósitos y préstamos del californiano SVB, en una operación que incluye la compra de 72.000 millones de dólares (66.491 euros al cambio actual) en activos con un descuento de 16.500 millones de dólares.

La citada entidad, de hecho, sigue al alza con un avance del 5,4%, liderando las subidas entre la banca minorista. First Republic, por su parte, modera la volatilidad de las jornadas anteriores con un alza del 0,22%, Zions Bancorp avanza un 1,26% y Keycorp un 1,1%, mientras Pacwest cae un 2,7%. La misma línea siguen los pesos pesados con alzas que no llegan al 1% entre Goldman Sachs, Bank of America, JP Morgan o Citigroup.

Los principales índices de la bolsa de Nueva York arranca la jornada en tono mixto, aunque lejos de la presión de las últimas semanas. Dow Jones es el único que abre en positivo con un alza del 0,22%, en contraste con el Nasdaq (-0,5%) y el S&P500 cotiza en tablas (+0,03%). Por sectores, las mayores ganancias eran a primera hora para el energético (0,79%) y el industrial (0,63%), mientras que los más perjudicados eran el de comunicaciones (1,46%) y el tecnológico (-0,89%).

Los inversores han recibido con alivio noticias sobre la posible ampliación de un programa de préstamos de emergencia para los bancos y sobre la ralentización en e flujo de capitales de los pequeños bancos a los grandes en los últimos días. Entre los 30 valores del Dow Jones, las empresas más bajistas eran Intel (-1,32%), Microsoft (-1,26%) y Apple (-0,63%). Mientras que las que más ganaban eran Walgreens (2,49 %), Dow (1,04 %) y Boeing (0,93 %).