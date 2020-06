¿Hay sobrevaloración de las bolsas? Los riesgos que permanecen en Wall Street

El pasado 23 de marzo el mercado norteamericano parece que, al menos, tocó suelo en el corto plazo, pese a los efectos de la dura crisis sanitaria. El S&P 500 se ha recuperado más de un 35% desde entonces y muchos expertos empiezan a preguntarse si existe una sobrevaloración en Wall Street, dado que es la primera vez en los últimos 20 años en la que los mercados no están correlacionados con la economía real. ¿Cuál es la valoración de los analistas?

Como punto de partida, los gestores de fondos parece que tienen muy claro cuál es la situación actual. En la última encuesta realizada por Bank of America se observaba que el 78% de considera que las bolsas ya cotizan por encima de lo que corresponde, por lo que estarían “sobrevaloradas”. Se trata de la cifra más alta desde 1998, y que se respalda con posiciones cortas tácticas en compañías “value” y de capitalización más baja.

Este resultado no exime de que el peso de la renta variable sigue estando un 0,9% por debajo de la media histórica de la carteras de los gestores de fondos. Sin embargo, el sentimiento de pesimismo por el recorrido al alza de las bolsas es una tónica bastante común para todos los agentes del mercado.

Tomando como referencia los ratios de precio-beneficio (PER) del S&P durante las recesiones que se han producido desde la década de 1950, los actuales PER no sólo se sitúan en el extremo superior del rango histórico, sino que están por encima de la media de las últimas recesiones.

“Los últimos PER también están moviéndose más cerca de los elevados niveles registrados durante la burbuja de las puntocom de 2001”, alerta Tina Fong, estratega de Schroders. Esto se debe en parte al encarecimiento de las acciones growth y quality, como las tecnológicas.

“En general, las acciones de Estados Unidos parecen más caras ahora que en las recesiones pasadas cuando el mercado se desplomó, lo que sugiere que hay menos apoyo de valoración para la reciente recalificación del S&P”, resalta la experta de Schroders.

Los factores de riesgo

Tal y como opina John Tidd Kimball, asesor de HAMCO Global Value Fund, el mercado norteamericano está sobrevalorado y probablemente ha cambiado de tendencia, lo cual implicaría que probablemente no sea extraño ver más bajadas en el corto-medio plazo. Y es que habría distintos factores de riesgo.

El primero de todos, desde el punto de vista sanitario, si bien Nueva York y New Jersey siguen con una tendencia decreciente a nivel de nuevos casos, varias grandes ciudades del sur del país como Florida, Arizona, Arkansas, California y Texas siguen con un claro aumento diario de nuevos casos. “Esta tendencia combinada con la reapertura impuesta por el gobierno pone en riesgo la recuperación del país y añade mucha inestabilidad a los mercados”, dice Tidd.

Otro punto negativo a tener en cuenta se hallaría en el plano político. “La situación es igualmente incierta dada la disconformidad generalizada en la gestión del virus junto con los disturbios en todo el país”, asegura el asesor de HAMCO Global Value Fund.

Las últimas encuestas parecen desfavorables para el presidente Trump, y la lectura del mercado puede ser que un nuevo gobierno Demócrata (con mayoría en el senado y congreso) puede derivar en un incremento de impuestos corporativos impactando así en los futuros resultados corporativos y en las valoraciones de las empresas. “Además, la aplicación de impuestos a grandes multinacionales digitales en Europa y otros países puede impactar rápidamente en las empresas tecnológicas, que cuentan con mucho peso en el índice de S&P”, analiza el experto.

De este modo, utilizando diversas medidas, como por ejemplo la capitalización total del mercado de Estados Unidos sobre el producto bruto interno del mismo, la ratio promedio precio/ beneficios u otros métodos de valoración, sus estimaciones indican que el mercado norteamericano puede estar un 20% sobrevalorado.

En resumen, no es sorprendente que el S&P suela marcar mínimos antes de que la macro toque fondo, ya que las acciones tienden a ser de naturaleza prospectiva. “Esto hace que sea un desafío utilizar los datos económicos para descifrar si el mercado ha terminado de corregir”, comenta Fong.

No obstante, los principales indicadores macroeconómicos, como el ISM y la producción industrial, tienen menos probabilidades de marcar niveles mínimos antes de que lo haga el mercado cuando las recesiones son más prolongadas, según concluye la estratega de la gestora británica.