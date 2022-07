Wall Street vuelve a las subidas aupado por los resultados de la banca en EEUU. 

El verde se apodera de Wall Street en la recta final de la semana. El Dow Jones de Industriales, su principal indicador, ganó un 2,15% tras conocerse unas cifras de gasto minorista en Estados Unidos mejores de lo esperado a pesar de los niveles récord de inflación. Al cierre de la sesión, el Dow Jones sumó 658,09 puntos, hasta 31.288,26, mientras que el selectivo S&P 500 avanzó un 1,92 % o 72,78 unidades, hasta 3.863,16, y el índice compuesto del mercado Nasdaq progresó un 1,79% o 201,24 enteros, hasta 11.452,42. Las fuertes subidas de este viernes, que no evitaron que el parqué neoyorquino retrocediese en el conjunto de la semana, llegaron después de unos buenos datos de gasto minorista y de que se conociesen resultados mixtos de varios grandes bancos estadounidenses.

Las cifras de gasto de los consumidores se mantuvieron en junio a pesar de que la inflación se disparó hasta el 9,1%, lo que hace pensar al mercado que la Reserva Federal (Fed) podrá optar por un enfoque más conservador en sus subidas de tipos de interés y aleja un poco los miedos a una posible recesión. "No hablamos de recesión si se suman seis millones de empleos o con un gasto de consumidores que no mengua", dijo a 'The Wall Street Journal' Brad McMillan, jefe de inversión de la firma Commonwealth Financial Network. Los inversores también miraron con atención a los resultados de la gran banca, que por ahora están siendo desiguales, con cuentas decepcionantes para algunas entidades y mejores de lo esperado para otras.

Tras conocer ayer las cifras de JPMorgan Chase y Morgan Stanley, que se consideraron negativas, el viernes ha sido el turno de Citigroup y de Wells Fargo. El primero de ellos se disparó en bolsa más de un 13% después de superar las expectativas de los analistas, a pesar de que sus beneficios se redujeron. Wells Fargo, que también vio cómo sus ganancias caían en los últimos meses, tuvo al igual una buena recepción a sus cuentas y subió más de un 6%. Las firmas financieras (3,51%) lideraron las ganancias en un Wall Street donde todos los sectores terminaron en positivo, con subidas muy claras también para ámbitos como el sanitario (2,45%) y el de servicios de comunicaciones (2,17%).

Entre los treinta valores del Dow Jones, lideró las alzas UnitedHealth (5,44%), que ha anunciado una sólida subida de sus beneficios durante el último trimestre. También registraron importantes progresos JPMorgan Chase (4,58%), American Express (4,40%) o Goldman Sachs (4,36%), mientras que únicamente Procter & Gamble terminó en rojo (-0,14%). En otros mercados, el petróleo de Texas subió un 1,9% y cerró en 97,59 dólares el barril, y al cierre de la sesión bursátil el oro avanzaba a 1.704 dólares la onza, la rentabilidad del bono del Tesoro a 10 años bajaba al 2,928% y el dólar perdía terreno frente al euro, con un cambio de 1,008.