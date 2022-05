Waller (Fed) ve los tipos por encima del 2,5% para sofocar la inflación en EEUU

No se descarta la recesión en EEUU pero no será severa. El gobernador de la Reserva Federal (Fed), Christopher Waller, dijo el lunes que prevé que los incrementos de las tipos de interés continúen hasta diciembre como parte de la estrategia del banco central para controlar la inflación y no descarta que por el camino se produzca un 'aterrizaje' económico que será suave, en su opinión, debido a la "fortaleza subyacente la economía estadounidense".

"Apoyo la política de endurecimiento en otros 50 puntos básicos durante varias reuniones. En particular, no quitaré de la mesa los aumentos de 50 puntos básicos hasta que vea que la inflación se acerca a nuestro objetivo del 2%. Y, para finales de este año, apoyo tener la tasa de política en un nivel por encima de neutral para que reduzca la demanda de productos y mano de obra, alineándola más con la oferta y ayudando así a controlar la inflación", expresó Waller durante un discurso en el Instituto para la Estabilidad Monetaria y Financiera (IMFS) en Fráncfort con motivo de una visita a la Universidad Goethe de la que es docente invitado.

Las estimaciones que los funcionarios de la Fed proporcionaron en marzo apuntan a un nivel neutral del 2,5%, lo que significa que Waller prevé que se cruce este umbral para 'destruir' parte de la economía y apagar las tensiones de precios. En su opinión, el escenario central es un 'aterrizaje suave' aunque cualquier decisión a partir de verano dependerá de los datos que vaya recogiendo la Fed, sobre todo, de los informes de empleo y el IPC. Con Wall Street cerrado este lunes por el Día de los Caídos (Memorial Day), la ponencia de Waller tendrá su repercusión en el mercado el martes.

La contracción fue estadística y pasajera

"Permítanme comenzar con las perspectivas económicas de los Estados Unidos. A pesar de una pausa a principios de este año en el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) real, la economía de EEUU continúa avanzando a un ritmo saludable. La contracción en la producción reportada en el primer trimestre se debió a cambios en dos categorías volátiles, inventarios y exportaciones netas, y no espero que se repitan", apunta Waller.

Según sus previsiones, el gasto de los consumidores y la inversión empresarial "fueron sólidos, y los datos más recientes apuntan hacia una demanda sólida y un impulso continuo en la economía que sostendrá el crecimiento de la producción en los próximos meses".

El gobernador da la Fed apunta sobre todo al mercado laboral como clave en la desactivación del proceso inflacionista debido a su tirantez y extrema fortaleza, incluso durante los primeros meses de 2022 pese a la guerra y la escalada de los precios energéticos. "Otro signo de solidez es el mercado laboral, que ha creado 2 millones de puestos de trabajo en los primeros cuatro meses de 2022 a un ritmo notablemente constante que es solo ligeramente inferior a los 562.000 mensuales del año pasado", añade.

Además de aumentar los tipos, la Fed endureció aún más la política monetaria al poner fin a las compras de activos en marzo y luego acordar comenzar a reducir el balance a partir de este 1 de junio. "Al permitir que los valores venzan sin reinvertirlos, el balance de la Reserva Federal se encogerá. Introduciremos gradualmente una cantidad de reembolsos durante tres meses. Para septiembre, anticipamos tener hasta 95.000 millones de dólares en valores saliendo de la cartera de la Fed cada mes. Este ritmo reducirá las tenencias de valores de la Fed en aproximadamente 1 billón en 2023", subraya el banquero central en su alocución de este lunes.