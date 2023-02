Warren Buffett da un portazo a los chips de TSMC y a las acciones de dos bancos

Berkshire Hathaway, el holding de inversiones de Warren Buffett, ha realizado un movimiento de corto plazo en su cartera de inversiones enfocada al largo plazo, algo poco habitual. El 'oráculo de Omaha' ha vendido la mayoría (-86%) de sus acciones del fabricante de chips TSMC, el mayor del mundo, tan solo tres meses después de revelar una posición de 4.900 millones de dólares. La desinversión se realizó durante el último trimestre de 2022, según refleja el informe trimestral 13-F enviado a la SEC.

Buffett también hizo caja de forma visible al cierre de 2022 en las acciones de bancos como US Bancorp (-91%) y Bank of New York Mellon (-56%), aunque mantuvo la posición en Bank of America, que sigue representando la segunda mayor inversión de Berkshire con un peso del 11% en cartera y 33.500 millones de dólares, solo superada por Apple, que representa el 38% del holding con una inversión valorada en 116.000 millones.

Son los principales cambios en su cartera en los últimos tres meses, periodo en el que el valor total de la cartera de Berkshire se redujo en 3.000 millones de dólares, hasta 296.000 millones. En el caso de Apple, Buffett acumuló algunas acciones adicionales (un 0,04% más) tras invertir unos 42 millones de dólares. Ahora controla el 5,6% del capital del fabricante del iPhone y es su tercer mayor accionista por detrás de Vanguard y Blackrock. También aumentó un 2,6% el peso en la productora de cine Paramount, donde mantiene títulos valorados en unos 1.600 millones.

El hecho de que Berkshire haya desinvertido tan rápidamente en una empresa multimillonaria no es muy común, aunque no es la primera vez que lo hace. En el primer trimestre de 2022, Berkshire vendió casi toda su inversión de 8.300 millones en la operadora Verizon Communications, aunque tardó algo más de un año en deshacer la inversión, según Reuters.

TSMC, por su parte, ha experimentado una disminución en los ingresos del primer trimestre debido a la recesión global en la industria de chips, como resultado de la disminución de la demanda de productos electrónicos por parte de los consumidores y las tensiones entre China y EEUU sobre Taiwán, donde tiene su sede y fabrica la mayoría de sus productos. Las acciones del gigante taiwanés se desploman un 6% en la preapertura de Wall Street, arrastrando a otras acciones del sector como Intel y AMD.