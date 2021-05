Western Gate secunda a Naturinvest y pide proteger a los minoritarios de Dia

Los minoritarios de Dia iguen su lucha para proteger sus condiciones de cara a la ampliación de capital de hasta 1.028 millones de euros que la distribuidora planteará en su junta general de accionistas prevista para el próximo 31 de mayo. Tras la petición de Naturinvest, el segundo mayor accionista, Western Gate Private Investments Limited, que ostenta una participación del 2,18%, también ha solicitado a la CNMV que tenga en cuenta a los minoritarios para aprobar las condiciones de la ampliación.

"Durante los últimos tres años, los inversores han tenido que hacer frente a un periodo incierto durante el cual Dia ha sido objeto de revisiones a la baja de los beneficios, de una oferta pública de adquisición, de una ampliación de capital, de revisiones a la baja de su calificación crediticia y del proceso de reestructuración operativa y organizativa que ha tenido lugar durante este tiempo", ha señalado Western Gate.

En su opinión, puede deducirse que los inversores que no vendieron sus acciones durante la oferta pública de adquisición (OPA) voluntaria y posteriormente se acogieron a sus derechos de suscripción durante la ampliación de capital de 605 millones de euros "creían en el valor de Dia y fueron clave para su transformación actual".

Al igual que Naturinvest, Western Gate se mostraba favorable a la operación, dado que consideraba que constituía una oportunidad para que Dia sanease su balance y se garantizase una "sólida" base para el futuro despliegue de su plan de transformación. Sin embargo, ha expresado su oposición en el momento que tuvo conocimiento de que el precio de suscripción propuesto era de 0,02 euros y la relación de canje correspondiente, de cien por trece acciones actuales.

En este sentido, Western Gate considera que "la empresa ya no se encuentra en una situación de dificultad que exija un descuento de este tipo". "En vista de que 2020 fue un año positivo, no parece existir la necesidad de aplicar estas condiciones, que conllevan un efecto extremadamente dilusivo. Con estas condiciones, los accionistas minoritarios se verán obligados a ejercer sus derechos de suscripción, dado que si no lo hacen, materializarán la mayor parte de su pérdida", ha denunciado.

"Ello parece sumamente injusto para los accionistas minoritarios que ayudaron a la empresa a sobreponerse a un periodo decisivo y que ahora se enfrentan a estas condiciones altamente dilusivas", ha añadido.

Por ello, Western Gate solicita a la CNMV que analice las condiciones cuando revise el folleto de cara a "proteger" a los accionistas minoritarios. En concreto, solicita que analice el precio de suscripción de 0,02 euros y la relación de canje correspondiente, que, en su opinión, deberían ser "más favorables" para los accionistas minoritarios y el acceso de LetterOne al segundo tramo en el periodo de asignación adicional.

Asimismo, considera que la CNMV también debería tener en cuenta que "la conversión de deuda en fondos propios basta para situar a Dia en una posición adecuada para abordar el futuro y, por tanto, estas condiciones dilusivas no son necesarias".