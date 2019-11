La Fiscalía de Nueva York investiga a WeWork, que prepara miles de despidos.

El Fiscal General del Estado de Nueva York (NYAG) investiga al gigante del coworking WeWork, al que le crecen los problemas tras el fiasco de su salida a bolsa y el rescate de su máximo accionista, el japonés Softbank. La noticia se ha hecho pública la misma semana en que se espera que la firma anuncie el despido de alrededor de 4.000 empleados para tratar de atajar unas pérdidas cada vez mayores.

Según informa Reuters de fuentes de la firma neoyorquina, ésta ha recibido una consulta de la oficina de la Fiscal General, Letitia James, con cuya investigación ya están "cooperando". Entre los temas que se investigan está si el fundador y ex director ejecutivo de WeWork, Adam Neumann, hizo de su propio casero para enriquecerse (a través de préstamos millonarios que la empresa le hacía, al 0,64% de interés). O lo que es lo mismo, si compraba propiedades para alquilar a su empresa y, al mismo tiempo, se concedía préstamos millonarios desde la misma contra su propia participación.

La Fiscalía de Nueva York también investiga si Neumann había planeado, además, cobrar a WeWork casi 6 millones de dólares por usar su marca registrada "We" después de que la compañía cambiase el nombre de The We Company.

La empresa tuvo que dar marcha atrás en su intención de salir a bolsa el pasado 30 de septiembre una vez que los inversores empezaron a desconfiar de sus pérdidas, su modelo de negocio y su gobierno corporativo. Neumann, que había renunciado como CEO la semana anterior, también acordó devolver el efectivo por el uso de su marca registrada.

El gigante tecnológico japonés Softbank, accionista de referencia de la firma, acordó un rescate el mes pasado para parar su crisis de efectivo. SoftBank hundió la valoración por debajo de los 10.000 millones de dólares (8.894 millones de euros) desde los 47.000 millones de dólares (42.600 millones de euros) en los que se había fijado a principios de año. El objetivo de la 'tech' nipona es acometer una reestructuración radical de la firma.

El New York Times ya avanzó el domingo que WeWork se está preparando para recortar alrededor de 4.000 empleos desde los 12.500 trabajadores con los que contaba el pasado 30 de junio. La actual directiva convocará a los empleados a una reunión el próximo viernes.