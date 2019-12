WeWork ve complicarse su rescate: la banca no quiere prestar más a SoftBank

A WeWork, la firma neoyorquina de espacios de coworking le crecen los enanos. Tras tener que dar marcha atrás en su intención de salir a bolsa, su rescate de 9.500 millones de dólares (8.569 millones de euros) por parte de SoftBank se complica por momentos. Las conversaciones del gigante tecnológico japonés con los tres mayores bancos de su país para asegurarse 3.000 millones de dólares de cara a reflotar a la estadounidense se han estancado. Al parecer, SoftBank ha alcanzado los límites internos que tienen establecidos dichas entidades para conceder liquidez a una compañía.

Según fuentes cercanas a la compañía a las que cita Reuters, "es probable que el conglomerado tecnológico nipón arranque el nuevo año sin la financiación de WeWork". Las mismas fuentes aseguran que a los bancos en cuestión también les preocupan los riesgos que conlleva rescatar a la startup estadounidense, que ya ha anunciado miles de despidos en todo el mundo por su crítica situación financiera.

Mira también La Fiscalía de Nueva York investiga a WeWork, que prepara miles de despidos

Al parecer, Mizuho Financial Group Inc, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (MUFG) y Sumitomo Mitsui Financial Group Inc (SMFG) están buscando formas de proporcionar dicha liquidez y de compensar al mismo tiempo su exposición a la compañía cofundada por Adam Neumann.

Al parecer, entre las opciones que se estudian estaría la de emplear el 26% de participación que SoftBank posee en el gigante del comercio electrónico chino Alibaba como garantía. "SoftBank es un cliente importante, por lo que queremos hacer todo lo posible para ayudar, pero tenemos que considerar nuestro riesgo de crédito", según asegura a Reuters un banquero senior.

SoftBank, gigante tecnológico fundado por Masayoshi Son, ha sido durante mucho tiempo una fuente lucrativa de préstamos corporativos en la tercera economía más grande del mundo, donde los bancos se ven por lo general obligados a prestar a tasas de interés ultrabajas después de años de deflación. Sin embargo, su deuda cada vez más elevada y la apuesta por WeWork han elevado de forma considerable su perfil de riesgo y los bancos nipones no podrían aflojar sus criterios de crédito solo para el gigante nipón.