Yellen cree que la Fed debería tener el poder para comprar acciones en bolsa

¿Comprar acciones o solo deuda? La ex presidenta de la Reserva Federal (Fed), Janet Yellen, piensa que el banco central no está en una posición en la que necesite comprar bolsa dentro de su programa de compra de activos ilimitado, pero no lo ha descartado al señalar que los legisladores de EEUU deberían darle más margen para el futuro y levantar esta restricción. “Sería un cambio sustancial darle a la Reserva Federal la capacidad de comprar acciones”, dijo Yellen en una entrevista en CNBC.

"Francamente, no creo que sea necesario en este momento. Creo que la intervención para apoyar los mercados crediticios es más importante, pero a largo plazo no sería malo que el Congreso reconsiderase los poderes que tiene la Fed con respecto a los activos que puede poseer ", aseguró la antecesora de Jay Powell al frente del banco central.

Yellen recordó que a la Fed solo se le permite poseer deuda del Tesoro de EEUU y deuda de las agencias federales con respaldo federal, aunque en los recientes cambios del bazuca del banco central se han introducido otros activos como pagarés corporativos, hipotecas particulares, préstamos estudiantiles o bonos de ayuntamientos. Son los nuevos poderes especiales durante el brote de coronavirus para comprar otros activos a través de ETFs que replican este tipo de deuda privada.

A comienzos de febrero, la Fed también redujo los tipos de interés a cero y, tres semanas más tarde, lanzó un programa ilimitado de compras de activos para ayudar a estabilizar los mercados. No obstante, pese a la amplia flexibilidad para comprar todo tipo de activos, la Fed necesitaría un mandato adicional del Congreso para comprar fondos cotizados bolsa (ETFs) como hace sí hace el Banco de Japón, entre otros.

No es la primera vez que surge este debate en torno a la Fed y otros bancos centrales . En 2019, el entonces presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, comenzó a reclamar estímulos fiscales de los gobiernos para contener el riesgo de deflación y estancamiento sobre la economía europea. Fue antes de la crisis actual del Covid-19, pero algunos grandes inversores fueron más allá e instaron al banco central a comprar acciones en bolsa para dar un impulso a la economía del euro. "Realmente creo que si el BCE realmente va a tratar de reestimular la economía en Europa, tendrá que comprar acciones. El Banco de Japón ya lo ha hecho”, dijo el presidente de Blackrock, Larry Fink, en julio.