Efecto Zoom: el gigante del vídeo surgido de la Covid-19 dobla en tamaño a Twitter

El confinamiento ha cambiado el día a día de las personas tanto en España como en el resto del mundo. La 'reclusión' ha sido aprovechada para hacer actividades que no acostumbrábamos a realizar como hacer deporte en casa, repostería, manualidades... y al estar confinados era necesario comunicarse con otras personas y, mejor aún, ponerles cara. Para dicha función hay una compañía que ha ganado terreno a las ya tradicionales y esa ha sido Zoom Video, que permite hacer videollamadas grupales gratuitas durante 40 minutos y que está accesible tanto para ordenadores como smartphones y tablets.

La compañía tecnológica estadounidense, pese a ser fundada en 2011, ha alcanzando su esplendor este año, sobre todo en los últimos meses. La crisis sanitaria provocada por el coronavirus hizo que casi todo el mundo optara por comunicarse a través de videollamadas y una de las más demandadas ha sido Zoom. Tal ha sido su auge que pasaba de tener 10 millones de usuarios activos a cierre de 2019 a sobrepasar los 300 millones a finales del mes de abril. Es decir, ha multiplicado por más de 30 las cifras en poco más de cuatro meses.

Zoom Video no solo se ha beneficiado de su uso entre particulares sino también entre empresas debido al auge del teletrabajo. Este boom provocó que la tecnológica descubriese 'brechas de seguridad' que ponían en dificultad la protección de los datos personales de sus usuarios. Algunas empresas, entre las que se encuentran Google o la Nasa, decidieron vetar su uso en el trabajo, lo que obligó a la compañía a lanzar una actualización de su famosa 'app' y a comprometerse, hace pocos días, con la Fiscalía de Nueva York para mejorar la seguridad y privacidad de sus usuarios.

La compañía decidió salir de compras y, con el objetivo de mejorar su seguridad, optaba por su primera compra de otra empresa. Este mes se hacía con Keybase, startup especializada en el cifrado de mensajes con sede en Nueva York, que ayudará a implementar una codificación de extremo a extremo para que así la propia cotizada no tenga acceso a los contenidos de los datos codificados. No obstante, la empresa estadounidense optó por no desvelar el importe de dicha adquisición.

Este crecimiento exponencial del número de usuarios activos ha sido similar al que ha vivido la acción en el parqué, para alegría de sus accionistas y de su fundador, Eric Yuan. La acción arrancaba este 2020 con un precio de cotización de 68,04 dólares y pronto se quedaría desfasado puesto que actualmente es de 167,14 dólares. Es decir, casi ha multiplicado su valor por 2,5 veces (+145%) en poco más de cuatro meses y capitaliza más de 47.300 millones de dólares (43.675 millones de euros).

La compañía, que ha doblado su tamaño en bolsa en apenas cuatro meses, ha logrado superar a otros gigantes tecnológicos en tamaño bursátil. Por ejemplo, Twitter capitaliza prácticamente la mitad que Zoom mientras que la capitalización de la empresa de videollamadas se asemeja a gigantes estadounidenses como Ebay. En España doblaría en tamaño a Telefónica o Endesa e incluso superaría a Banco Santander, siendo la tercera más valiosa tras Inditex e Iberdrola.

Este rally bursátil que ha experimentado Zoom Video ha sido celebrado por todos sus accionistas pero, sobre todo, por su fundador. Eric Yuan, gracias a la fuerte revalorización de su paquete de acciones, ha irrumpido en la lista de billonarios de Forbes. El empresario posee el 20% del capital de la tecnológica y dicha participación estaría valorada, a precios de mercado, en alrededor de 9.425 millones de dólares (8.725 millones de euros), según los últimos datos bursátiles.

Zoom Video vs. Zoom Technologies

Tal ha sido el fenómeno bursátil de Zoom que una compañía con nombre exactamente igual, pero dedicada a otra actividad como es la de las soluciones de red y ciberseguridad, generó la confusión para muchos inversores. Pensaban que estaban invirtiendo en la famosa plataforma de videollamadas pero lo hacían en otra cotizada distinta. De hecho, la propia SEC tuvo que tomar cartas en el asunto y llegó a suspender la cotización de Zoom Technologies (que contaba con el 'ticker' ZOOM y lo cambió a ZTNO) al percatarse de dicha confusión. Zoom Video ha mantenido en todo momento el ticker ZM.

Zoom Technologies llegó a dispararse el 17 de marzo un 45,68%, dos días después un 51,83% y al siguiente un 44,14% mientras que la SEC, que tomaba cartas en el asunto, suspendía su cotización el 27 de marzo y hasta el 9 de abril. Tras el levantamiento del 'veto' el precio de sus títulos se desplomaron un 87,5%, un 23,08%, un 20% y un 25%, en los cuatro días siguientes.