El Brexit deja Reino Unido sin 'gasolina': solo los alemanes y Nissan evitan daños

A pesar de que Septiembre es, junto a marzo, el mes en el que más coches se venden en el Reino Unido, y que la Industria intenta escapar del 'efectro Brexit' mientras tira del PIB, el sector del automóvil continúa en caída libre por sexto mes consecutivo. Concretamente, desde el pasado 29 de marzo, cuando invocó el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea para comenzar la desconexión.



Desde entonces, sus concesionarios han vendido 156.320 coches menos que en el mismo período de 2016, es decir, entre los meses de abril y septiembre. El peor mes en cuanto a porcentaje fue precisamente abril, en el que las ventas se desplomaron casi un 20% por la desconfianza de los consumidores y las empresas. Y el segundo ha sido septiembre, con una caída de casi el 10% debido a que el sector aún no se ha recuperado del golpe.



Según los datos de la sociedad británica SMMT (Society of Motor Manufacturers and Traders), en septiembre se vendieron 70.506 vehículos menos que un año antes y se ha convertido en el primero que empeora los resultados del año anterior desde 2011. Son seis meses negros para el automóvil británico, con un descenso global de ventas superior al 11%.

La venta de coches cae desde que comenzó la desconexión. / Nerea de Bilbao

Mercedes, la que más crece en el Reino Unido



Los grandes consorcios han presentado recientemente los resultados económicos del tercer trimestre de 2017 y muestran una tendencia positiva a nivel mundial. PSA facturó un 34% más tras la integración de Opel, que a su vez castigó a General Motors; Fiat y Volvo duplicaron su beneficio; Daimler lo aumentó en un 15; y Kia logró el mejor resultado de su historia en el tercer trimestre. Pero casi todos ellos coinciden en algo: sus ventas han caído en el Reino Unido en lo que va de año.



Porque entre los grupos que fabrican de forma masiva, solo las marcas alemanas y Nissan salen bien paradas ante la falta de confianza de los consumidores. Sumando Volkswagen y Mercedes vendieron 12.000 coches más que un año antes, mientras que Audi se mantuvo y BMW sufrió un ligero descenso inferior al 1%. La compañía japonesa mejoró un 6% y el Qashqai fue el coche más vendido del mes de septiembre.



La marca que más coches vende a día de hoy en el Reino Unido es Ford. Pero en los nueve primeros meses del año colocó 20.040 coches menos que un año antes, según los datos de la SMMT. El consorcio más afectado en el mercado británico es PSA. Entre Peugeot, Citroen, DS y el fabricante local Vauxhall (segunda mayor fabricante del país y que antes pertenecía a General Motors), han vendido 70.692 unidades menos que un año antes.



Otro grupo que también sufre el golpe es FCA-Chrysler. Fiat ha vendido 11.415 coches menos entre enero y septiembre, mientras que Jeep se deja el 53% de su mercado, aunque es minoritario. Mazda vendió un 15% menos de coches que un año antes, Renault cae un 13,9%, Mitsubishi un 13,4% y Lexus un 9%, entre otros.