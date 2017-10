California XXL, la autocaravana que tiene todo lo que siempre soñaste

Todavía es un prototipo, pero el California XXL muestra cómo será el futuro de los vehículos inteligentes de ocio. Este modelo, basado en el nuevo Crafter, está considerado como el vehículo de transporte más moderno del mundo. Cuenta con todas las comodidades para que el usuario disfrute del viaje sin echar de menos su casa.



Equipado con un alto techo panorámico fijo, una extensión de la parte trasera con una larga cama, un hueco para una cama infantil, tracción a las cuatro ruedas, suspensión neumática y un interior nuevo pensado hasta el mínimo detalle.

Todavía es un prototipo de Volkswagen. / Volkswagen



Como toda la serie California, el modelo XXL cuenta con persianas de serie y la posibilidad de rotar los asientos delanteros hacia la cara interior para crear un habitáculo más amplío. A esto le suma la mesa en la puerta corrediza y las sillas plegables en la puerta trasera para mayor comodidad. Sin olvidar la cocina, que aparece por arte de magia en una zona lateral solo con un leve toque con el dedo.

El techo elevable funciona con un sistema electrohidráulico

que se acciona pulsando un botón. Conocido como Bulli, es todo un icono se convirtió en un icono para aventureros y amantes del camping. La nueva luz LED regulable en el techo y la puerta trasera le dan un ambiente nuevo y acogedor.



Y no importa si es verano o invierno. El calor no será un inconveniente gracias a la ducha retráctil y el frío no será más que una circunstancia gracias al suelo radiante.



Una autocaravana con todo tipo de detalles. / Volkswagen

Pero el California XXL no es solo un prototipo para alegrar la vista de los usuarios. También cuenta con los últimos sistemas de seguridad, control de chasis adaptativo y asistencia al conductor, a demás de infoentretenimiento con "AppConnect".



Para los amantes de el California, basado en la sexta generación del Transporter, Volkswagen sí vende la Caddy Beach, un modelo más económico y destinado a un uso más habitual, pero que también guarda una cama en el interior. Y la versión Ocean, que dispone de la gama de equipamiento más completa entre los modelos a la venta.