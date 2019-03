Estos son los coches eléctricos más baratos que se pueden adquirir en España

Los coches 100% eléctricos comienzan a ser una alternativa real. Según los datos facilitados por ANFAC, las ventas de vehículos 100% eléctricos alcanzó la cifra de 242 unidades en el primer mes del año, lo que se traduce en un incremento del 195%. Sin embargo, la venta de coches eléctricos ha frenado su actividad.

Más allá de las ventajas ambientales que proporcionan los coches eléctricos, existe una enorme diferencia de gasto entre un coche que consume diésel y uno eléctrico. Ahorra casi 3 euros por cada 100 kilómetros

Según el experto en motor Juan Luis Franco, el coche diésel que menos consume gasta 3,8 litros en recorrer 100 kilómetros, lo que equivale a 4,15 euros, frente a 1,3 euros que gastaría un eléctrico en cubrir la misma distancia como máximo.

Rafael de Mestre, organizador y piloto de uno de los coches eléctricos que participará en la II vuelta al mundo en 80 días asegura que en 2012 sólo cambió los neumáticos en 150.000 kilómetros.

Madrid, Barcelona y Sevilla, líderes en puntos de recarga

Durante los 25.000 kilómetros el coche no necesitará ningún mantenimiento. "No he hecho ningún mantenimiento en los últimos 150.000 kilómetros, sólo cambiar los neumáticos y rellenar de agua al depósito limpiaparabrisas", detalla el piloto. Rafael de Mestre recomienda no agotar la batería y recargar cada 300 kilómetros.España dispone de cargadores en Paradores Nacionales, en los que cobran cinco euros por cargar. Madrid, Barcelona y Sevilla encabezan el ranking de ciudades españolas con mayor número de puntos de recarga.

Los 5 coches eléctricos más baratos del mercado español son:

Renault Zoe: 20.415 euros

Citroën C-Zero: 23.290 euros

Peugeot iON: 23.290 euros

Mitsubishi i-MiEV: 24.400 euros

Volkswagen e-up!: 27.720 euros

Por otro lado, se encuentran los cuadriciclos (para una persona) que no entran en la categoría de coches y que, sin embargo, deben ser tenidos en cuenta por su bajo coste.

Renault Twizy 45: 7.220 euros

Renault Twizy 80: 7.930