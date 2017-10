Frenazo de DS en España: vende menos que Jaguar y se la juega al 7 Crossback

En el mes de junio se cumplieron dos años desde que DS comenzara a vender sus coches en España, ya como tercera marca del grupo PSA y no como una mera división de la que fue su matriz, Citroen. Carlos Tavares, el hombre que llegó en 2014 para salvar al grupo de la quiebra, fue quien tomó esta decisión de apostar por DS Automobiles como una marca de coches de lujo. Los inicios siempre son complicados.



"DS es la gran apuesta de PSA a nivel mundial. Nos enfrentamos a nuevos desafíos para entrar con fuerza en el mundo del lujo”, afirmaba el día de su presentación en España su director general, Rafael Prieto. De forma arriesgada, se aventuró a asegurar que la estimación de la compañía era que DS llegara a representar entre un 15% y un 20% de las ventas globales del grupo.



Unas previsiones que no se están cumpliendo a corto plazo. En 2016, DS solo significaba el 2,7% (85.981 unidades) de las ventas mundiales de PSA y en el primer semestre de 2017, el dato ha caído hasta el 1,7% (27.866 unidades). "La estrategia de DS no pasa por el volumen, sino por el posicionamiento como marca premium", afirman fuentes de PSA al ser cuestionado por estos datos.



Porque los datos globales son una representación de lo que ha ocurrido en España, ya que septiembre ha marcado uno de los datos más bajos de ventas de la marca en la península. Solo han colocado 231 unidades (35% menos que en septiembre de 2016) y en los nueve primeros meses del año pierden un 25% de la cuota de mercado respecto al ejercicio anterior. Más números. En 2015 vendieron de media 419 coches al mes y en 2017, solo 307, lo que supone una caída del 26%.



Competir con Audi, Lexus o Volvo



En lo que va de 2017, DS solo ha vendido 2.770 coches en España, una cifra inferior a la que han vendido, por ejemplo Alfa Romeo o Jaguar, que en 2016 mostraban peores datos en el mercado. PSA achaca este descenso a que "los modelos DS3, DS4 y DS5, se lanzaron hace dos años. Están en una fase media de su vida como producto y tampoco vamos a bajar los precios para vender más".

DS presenta el '5 Performance Line' en colaboración con su división de competición / EUROPA PRESS



Porque el objetivo a largo plazo de DS es llegar a competir con las marcas de coches de lujo "y no hacer volumen como Peugeot o Citroen". En lo que va de año, están más lejos que cerca de las que consideran su potenciales 'rivales'. Audi ha vendido 42.908 coches, por los 10.348 de Volvo y los 4.566 de Lexus.



Hay que recordar que los tres modelos DS salieron a la venta como parte de Citroen en 2011 y para 2015 sufrieron una remodelación tanto de estética y equipamiento, como en conectividad y puesto de conduccion de alto nivel, "pero no dejan de ser una adaptación". Han pasado siete años desde su puesta de largo y por todo ello, la marca se la juega en los próximo meses con el nuevo SUV Premium, el DS7 Crossback.



Un modelo que ofrecerá una edición limitada, 'La Premiere', que contará con un alto contenido de equipamiento. Ofrecerá un diseño deportivo, con una parrilla delantera con una calandra hexagonal brillante, con llantas de hasta 20 pulgadas y con pilotos encastrados en la parte trasera. En el interior destaca el cuidado por el detalle, la utilización de relojería BRM y de materiales de alta calidad. Será el primero con transmisión automática de ocho velocidades EAT8, que logra mejor respuesta y registra menores consumos y ofrecerá un nivel medio de conducción autónoma (DS Connected Pilot y DS Park Pilot).



Con este nuevo modelo quieren plantar cara de verdad a sus competidores, aunque no sea en número de ventas, ya que Audi dispone de 16 modelos, por los 10 de Lexus y 7 de Volvo. "Se abre una nueva era con nuestro primer producto 100% DS", confían desde PSA. Yves Bonnefont, el gerente de la compañía, afirmó hace unos meses que esperan vender 100.000 unidades mundiales de este nuevo modelo y que la cifra crezca en 2019 con la versión híbrida enchufable.

Un objetivo ambicioso, pero arriesgado, así como que para 2030 las ventas sean de 750.000 unidades.



En 2025, DS prevé tener nueve modelos en el mercado y por ello se hace necesario que la compañía apuntale su estructura para lograr volver a dar un acelerón en ventas que le permitan segur invirtiendo en los modelos que están por venir. En los próximos meses abrirán 500 concesionarios independientes, de los que 50 estarán en España.