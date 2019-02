Ferrari desvela la primera imagen del nuevo F8 Tributo que se verá en Ginebra

Ferrari ha desvelado las primeras imágenes del F8 Tributo, el nuevo modelo con motor central trasero de 720 caballos de potencia que rinde homenaje al motor V8 de la firma italiana, galardonado como "Best Engine of the Year" durante tres años consecutivos, y que presentará en primicia mundial en el Salón del Automóvil de Ginebra, que tendrá lugar entre los días 7 y 17 de marzo.

Diseñado en el centro Stile de Ferrari, el F8 Tributo destaca por su "deportividad" y "funcionalidad". En el frontal se ha integrado el S-Duct, que contribuye al 15% de aumento de la carga aerodinámica global con respecto a su predecesor, el 488 GTB, y cuenta con nuevos faros LED delanteros horizontales más compactos.

El interior mantiene la inspiración "clásica" de estilo "cockpit", característico de las berlinetas de ocho cilindros, pero los elementos del salpicadero, los paneles de las puertas y el túnel han sido actualizados. Cuenta también con la nueva generación de la interfaz de mando Human Machine Interface (HMI), con difusores redondos, nuevo volante y mandos, y nueva pantalla táctil de siete pulgadas para el copiloto.

El F8 Tributo es el vehículo de esta gama con "más altas prestaciones". El motor tiene una potencia de 720 caballos (50 caballos más que el modelo al que sustituye, el 488 GTB) e incorpora un 10% más de eficiencia aerodinámica y la nueva evolución de Side Slip Angle Control (Control de ángulo de deslizamiento lateral).

En este nuevo modelo se han introducido nuevas soluciones de dinámica del vehículo, entre las que se encuentran la activación del 'Ferrari Dynamic Enhancer' (FDE+), por primera vez también en la posición RACE, que permite llevar al límite la conducción aumentando la seguridad y la eficacia en el comportamiento del vehículo. Gracias a las soluciones de aligeramiento, se ha reducido el peso en vacío en 40 kilogramos con respecto a su predecesor, el 488 GTB.