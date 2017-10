¿Puede ser un eléctrico el coche más bonito del mundo?

Es indudable que los coches eléctricos no son solo una tendencia, si no que son la base sobre la que se asentará el parque automovilístico a medio plazo. Las emisiones contaminantes, el calentamiento global y el precio de los combustibles sucios, obligan a ello. De hecho, ya existen fabricantes como el californiano Tesla que solo produce vehículos eléctricos de prestaciones casi tan versátiles como las de los vehículos de motor tradicionales. Una mayor autonomía de las baterías y precios sensiblemente más económicos acabarán imponiendo los modelos eléctricos.



Las marcas de alta gama como la BMW ya han lanzado al mercado modelos eléctricos como el I8 de asombrosas líneas deportivas y autonomía razonable que acercan el futuro. Jaguar la elegante marca británica, ha creado un imponente deportivo con un motor totalmente eléctrico:: el E-Type. Un modelo de 1968 al que Enzo Ferrari denominó como el vehículo más bello de la historia. Jaguar ha mantenido la esencia del E Roaster, conservando la belleza de sus líneas clásicas pero dotándolo de todo el nervio que su motor de cero emisiones logra al pasar de 0 a 100km/h en 5,5, segundos.



Jaguar presentó el E-Type el 7 de septiembre en la Facultad de Bellas Artes de la universidad londinense Central Saint Martins, un prototipo al que han limitado la potencia para lograr las mejores prestaciones del nuevo motor eléctrico. Un panel de instrumentos actualizado y un salpicadero más moderno, y faros Led; actualizan el modelo al Siglo XXI El motor eléctrico ofrece 220 kW y su batería de iones de litio tiene las mismas dimensiones y un peso que ell motor XK de seis cilindros que incorporaba el E-Type original.



Un motor que encaja exactamente en el mismo lugar que el motor XK. El motor eléctrico (y el engranaje reductor) se sitúan justo detrás de la batería, en el mismo sitio que la caja de cambios del E-Type. Un nuevo árbol de transmisión envía la energía a un diferencial de transmisión y a la transmisión final. Este modelo pesa 46 kilos menos que el E-Type original. Al usar un motor eléctrico con un peso y unas dimensiones similares al motor de gasolina y la transmisión anteriores, no cambia la estructura del vehículo, incluidos los frenos y la suspensión.



La experiencia de conducción, la maniobrabilidad, y el frenado son idénticos a los del E-Type original. La distribución de peso delantero y trasero es igualmente la misma que la de su antecesor. Por ello, el hecho de que el motor XK de seis cilindros estuviera presente en casi todos los modelos deportivos emblemáticos, permitirá a Jaguar usar este motor eléctrico en cualquiera de los modelos que montaban el XK.



El E-Type Concept Zero tiene una autonomía real de 270 km gracias a su reducido peso y buena aerodinámica. Usa una batería de 40 kWh, que puede recargarse en casa durante la noche (normalmente tarda en recargarse de seis a siete horas, en función de la fuente de alimentación).