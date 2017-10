Qué opción preferimos para estrenar coche: ¿banco, financiera o leasing?

Volvo quiere revolucionar la forma de comprar coches. Ni renting, ni leasing, ni a través del banco… sino algo más parecido a convertir un vehículo en un teléfono móvil. Es cliente solo tendrá que pagar una cuota mensual en la que estarán incluidos todos los gastos del vehículo y solo tendrá que añadir el combustible. Se olvida del seguro, de los impuestos, las avería o cualquier otro imprevisto.



Hasta que esa nueva forma de comercializar coches llegue, los datos demuestran que, en el mercado nacional, la opción más habitual entre los compradores de coches hasta la fecha es la de hacer frente al coste del vehículo a través de la financiera de la propia marca. Los clientes aceptan en más de la mitad de los casos. La gran ventaja es la facilidad y comodidad que ofrecen los concesionarios, sin la necesidad de acudir a los entidades bancarias. Además, aplican un interés menor al de los bancos y aceptan casos rechazados por estos últimos ante posibles riesgos de impagos.





Las financieras son más flexibles y también aceptan otros coches usados dentro de planes de achatarramiento (PIVE, MOVEA…) que le sirven al cliente para ahorrarse una cantidad notable en muchos casos. Además, suelen realizar ofertas como empezar a pagar unos meses, después o las primeras cuotas con descuento. La compra de vehículos a ‘tocateja’ es prácticamente residual, porque el cliente debe abonar el mismo dinero que le cuesta hacerlo a plazos, ya que le exigen abonar los intereses.



Los préstamos bancarios para la compra de coches son cada vez menos habituales y han caído casi a la mitad en la última década, el 30%. A pesar de que el interés de apertura es el mismo que en el caso de las financieras de los concesionarios (entre el 1 y el 3% del valor del coche), están en desventaja. Ganan terreno en coches cuyo valor es inferior a 6.000 euros, ya que en estos casos, las financieras de las marcas no suelen prestar el dinero.



La tercera opción es el leasing y el renting. Según los datos de AELR, la cuota alcanzó el 15% en septiembre. Un total de 15.865 unidades respecto a las 106.169 matriculaciones. En la primera opción, el cliente paga una cantidad mensual estipulada, pero debe hacer frente a una alta cuota final si decide quedarse con el vehículo. También tiene la opción de devolverlo o rechazar el contrato. Además, debe pagar el seguro y las averías. La ventaja es que no existe un riesgo financiero, es flexible y permite cambiar de coche cada varios años.



El renting suele estar destinado a flotas tanto de pymes como multinacionales. La empresa paga una cantidad en la que también está incluida el seguro del coche, las reparaciones, el mantenimiento y hasta la ITV. Suelen elegirlo quien realiza muchos kilómetros, ya que a diferencia del leasing, se presenta como un alquiler durante un tiempo más corto y no ofrece la posibilidad de quedarse con el vehículo.



La novedad viene de Suecia



Frete a todo ese sistema de compra de coches, la compañía sueca Volvo está convencida de que su fórmula de cuota mensual con todos los gastos incluidos va a ser un éxito dentro del nuevo escenario mundial, en el que el sentido de la propiedad tiene cada vez menos peso. Y más aún en el sector del automóvil. De ahí el auge de las nuevas formas de movilidad que amenazan con un crecimiento imparable en un futuro a medio plazo, como son el coche compartido, las bicicletas eléctricas, Uber... Los fabricantes de vehículos deben reaccionar para no quedarse estancados.



El sistema Care by Volvo tendrá un coste mensual de 699 euros en la Eurozona y cada usuario debe echar cuentas para saber si le sale rentable pagar 8.388 euros anuales y tener la opción de estrenar un coche cada 24 meses. Y sin pagar una entrada o una cuota final. Este novedoso sistema de pago estará disponible en Suecia, Reino Unido, Alemania, Italia, Noruega, Polonia, Estados Unidos y también en España.