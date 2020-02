Un activista cristiano denuncia a la NFL por el "show porno" de Shakira y JLO

La polémica sobre qué quisieron decir Shakira y Jennifer López con su show en el Super Bowl, si sus movimientos y vestidos eran empoderamiento o denigración de la mujer, el uso del español en un evento tan estadounidense o las discusiones sobre quién lo hizo mejor todavía dominan las conversaciones sobre el evento. La actuación ha generado tanta polémica que un activista cristiano decidió multar a la NFL y a Pepsi con 8.000 millones de dólares por lo que considera un "show porno".

El activista es Dave Daubenmire, un ex entrenador de fútbol en un instituto de Ohio que ahora es locutor de radio. En el primer programa que emitió tras la final de la copa aseguró que el evento fue "un ejemplo de discriminación cristiana, más propio de un club de striptease que de un partido de fútbol". El entrenador se hizo eco del reclamo de miles de padres de familia que se quejaron de que no hubo ninguna advertencia del grado de "pornografía" con que se encontrarían.

El locutor aseguró que los padres debían ser advertidos del tipo de espectáculo para poder decidir si sus hijos podían verlo: "No me dijeron que lo vería. Acaban de meter (la pornografía) a mi sala de estar. ¡No me dijeron que iban a haber agarrones en la entrepierna!".

Además, el sitio web de noticias de extrema derecha Breitbart News, que apoya incondicionalmente al presidente Donald Trump, ha difundido un video -en el que se juntaron todas las tomas de los movimientos más sensuales de las dos estrellas- con el texto "el 'strip show' y el agarre de la entrepierna en el medio tiempo recuerda que la NFL está en contra de convertir a las mujeres en un objeto". En las redes se vieron también protestas contra el espectáculo, en las que usuarios lo han llamado "obsceno" o que va "contra los valores familiares".