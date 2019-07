Se salta un paso de cebra, casi atropella a un invidente y sale del coche a agredirlo

Este martes, un conductor de origen español de 68 años fue condenado en París a pagar una multa de 2.000 euros y a una sanción de 18 meses sin carnet. El motivo, protagonizar una agresión en las calles de la capital francesa que se volvió viral en las redes sociales.

El suceso tuvo lugar hace un mes, el 16 de junio, cuando un policía de incógnito pasaba por casualidad por el barrio número 12 de París y grabó una escena violenta.

Una persona invidente y su acompañante intentaban atravesar un paso de peatones cuando un vehículo se interpuso sin respetar su prioridad. Descontento, el acompañante dio un golpe en el techo del vehículo lo que provocó que el conductor parase el coche y saliese enfurecido. Este agredió al acompañante dándole varios golpes e instó al invidente a quitarse las gafas para "pegarle". Después se arrepintió de la última acción y volvió al vehículo gracias a la acción pacificadora de su mujer, según 'Le Monde'.

⚡🇨🇵INFO - À #Paris, un conducteur qui a faillit renverser un homme aveugle sort de sa voiture pour lui frapper dessus. pic.twitter.com/lsVr57R1Bu — AlertesInfos (@AlertesInfos) 16 de junio de 2019

Los agredidos denunciaron la agresión, un hecho que el conductor ha confirmado asegurando que "no se reconoce en las imágenes" y que "es la primera vez" que le pasa. Según él, la violencia fue producto de un malentendido.

“Primero le pregunté por qué dio un golpe sobre mi coche. Después no comprendí lo que el acompañante me respondió. No sabía si había dicho la palabra 'peatón' o 'gilipollas' (parecidas en francés). A partir de ese momento, comenzó la catástrofe”, explicó.