Albares da por buena la información de EEUU e insta a Rusia a la desescalada 

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, ha dado por buenas la información facilitada por Estados Unidos y que apuntaba a que Rusia invadirá Ucrania este miércoles, insistiendo una vez más en que aún se puede evitar el conflicto y en que es Moscú quien tiene ahora mismo en su mano la desescalada. En rueda de prensa junto a su homólogo holandés, Wopke Hoekstra, no ha querido ofrecer detalles de la información facilitada por Washington, si bien ha puesto en valor que se trata de un aliado "cuyos medios de capacidad de inteligencia y análisis son muy superiores a cualquiera de nosotros", lo que llevó a modificar las recomendaciones de viaje a Ucrania.

Albares ha recordado que se ha pedido a los españoles que se encuentran en el país que lo abandonen "temporalmente" y ha precisado que de los alrededor de 500 que había, en torno al 40 por ciento ya han salido o se disponen a hacerlo aprovechando que aún hay vuelos y las carreteras y vías ferroviarias siguen siendo seguras. En todo caso, ha reiterado que hay un plan de evacuación previsto que se activaría "en el momento que sea necesario" pero ahora mismo "no se dan las condiciones para ello", al tiempo que ha indicado que también ha habido españoles que ya han hecho saber que saldrán de Ucrania llegado el caso "bajo ninguna circunstancia".

Por lo que se refiere a la Embajada española en Kiev, el ministro ha asegurado que "está plenamente operativa" y al servicio de los españoles si bien se está evaluando si se puede reducir de alguna manera su personal, que actualmente componen 36 personas, y las recomendaciones podrían volver a actualizarse conforme evolucione la situación.

Como ha venido haciendo en las últimas semanas, ha insistido en que "nunca es tarde para el diálogo" y por ello España explorará todas las vías posibles "hasta el último momento" con el fin de "taponar las vías de la guerra tanto como podamos".

No obstante, ha admitido que "no se puede dialogar permanentemente bajo presión" y ha dejado claro que es Rusia quien tiene en su mano la desescalada ya que es "quien tiene a 130.000 soldados en la frontera" sin que haya "ninguna amenaza para su seguridad" por parte de Ucrania. "España no va a escatimar ningún esfuerzo y va a invertir todo el capital político que pueda en apostarle al diálogo porque esa es la vía para la paz", ha recalcado, asegurando una vez más que "la guerra no es algo inevitable".