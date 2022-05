Albares prevé que la guerra se alargue años y traiga una crisis alimentaria

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha augurado este viernes que la guerra de Ucrania y sus efectos durará "muchos años", y que conllevará una crisis alimentaria que ya se está empezando a notar y que afectará a países del norte de África, como Magreb y Sahel. "Probablemente la guerra durará muchos años por la voluntad de una sola persona, la que ha iniciado esta guerra. Es la guerra de un solo hombre, la guerra de Putin, y por su voluntad va a continuar".

Para Albares, el aumento del precio de los cereales y de los fertilizantes así como la imposibilidad de que salga de Ucrania provocará que "muy pronto se vean graves problemas de seguridad alimentaria" y que se alargue en el tiempo. Unas declaraciones que ha realizado tras asegurar que esta crisis ya se está empezando a vislumbrar. Asimismo, ha alertado de que está se agravará y durará más que la guerra "porque cuando termine, todavía pasará tiempo hasta que los campos en los que se sembraba trigo puedan volver a estar operativos", asegura en lo coloquio de La Vanguardia.

"Probablemente, la guerra durará muchos años por la voluntad de una sola persona, la que ha iniciado esta guerra. Es la guerra de un solo hombre, la guerra de Putin, y por su voluntad va a continuar", ha asegurado en un coloquio organizado por La Vanguardia.

Países como Egipto, de más de 100 millones de personas, dependen del 80% del grano de Ucrania y Rusia, ha explicado Albares, quien cree que los estados que están apostando por el "proteccionismo" y cerrando los mercados " se están equivocando". Por ello, se ha mostrado favorable a estudiar las posibilidades de que el contingente de cereal atrapado en Ucrania pueda salir, aunque esto lo que hará es "retrasar la crisis".

Dependencia energética

También se ha referido a las dificultades energéticas que plantea también la sustitución del gas y en menor medida del petróleo ruso en diversos países de Europa, y ha defendido que España está "perfectamente situada para ayudar a la autonomía energética europea" dado que en la Península Ibérica se encuentra el 50% de la capacidad de regasificiación, con plantas GNL. El ministro, que ha defendido que la guerra ha provocado una Europa más cohesionada y unida, también con sus socios transatlánticos, ha deseado que Rusia vuelva a la mesa de diálogo y comprenda "que hace décadas que en Europa se abolió la guerra como forma de resolver conflictos entre estados, y que todos los estados son soberanos".

OTAN

Todo ello ocurre, ha concretado, a falta de un mes para que España acoja una nueva cumbre de la OTAN y para que, en algo más de un año, asuma la presidencia española de la UE. El ministro espera que durante la reunión de la Alianza surja una respuesta contundente "al desafío que representa Rusia, no sólo para Ucrania, sino para el modelo de vida que ha proporcionado décadas de paz y prosperidad", y que el documento estratégico que se apruebe refleje las amenazas que, a su juicio, proceden del flanco sur del mundo.

Además, ha señalado que esperan acoger a Finlandia y Suecia en esta cumbre de la OTAN, una organización que "es una alianza defensiva, no ofensiva", por lo que cree que nadie debe sentirse amenazado por su ampliación.Sobre si se ofrecerá a Ucrania entrar en la OTAN, el ministro ha recalcado que "no está encima de la mesa" y que el país ucraniano tampoco lo está solicitando. Por último, el ministro también ha asegurado que no ve "ningún indicio" de que Putin pueda emprender alguna acción o atacar el territorio de la OTAN, y cree que la mejor forma de garantizar la seguridad de los ciudadanos es formar parte de dicha organización.