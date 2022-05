Alemania se alía con Qatar para comprar gas y para reducir su dependencia rusa. 

Alemania abre nuevos frentes para independizarse de los hidrocarburos de Rusia y logra cerrar un acuerdo con Qatar para la importación de gas natural licuado (GNL), según anunciaron este viernes los respectivos gobiernos, que firmaron además en Berlín un memorando de cooperación en materia energética. El emir de Qatar, el jeque Tamim Al-Thani, avanzó en una rueda de prensa conjunta con el canciller alemán, Olaf Scholz, que espera que el suministro de GNL comience en 2026 o 2027, cuando finalicen las labores de expansión de los yacimientos de gas qataríes.

No quiso dar sin embargo detalles sobre el volumen de las exportaciones, algo que calificó de "cuestión técnica" en la que no es el "mejor experto", aunque se comprometió a "suministrar todo lo que sea posible para apoyar la seguridad en Europa". Indicó que la "crisis energética" no es un desarrollo nuevo de los acontecimientos, aunque la guerra de Ucrania la ha agudizado y agregó que Qatar está "orgulloso" de poder contribuir a la estabilidad de los mercados. Scholz destacó que no sólo se profundizará la cooperación en el ámbito energético, sino también en los sectores de la alta tecnología y de la transformación económica.

Señaló que a partir de ahora se producirán consultas regulares entre ambos países a nivel de ministros de Exteriores. El canciller destacó la importancia estratégica de la seguridad energética y recordó que para independizarse del suministro ruso por gasoducto Alemania está construyendo las infraestructuras necesarias para poder importar gas licuado por barco. "Es un gran avance y Qatar tiene un papel central en nuestra estrategia," señaló, y agregó que no sólo Alemania, sino otros países europeos que no tienen costas, miran a la nación del golfo Pérsico para diversificar sus importaciones de gas empleando para ello los puertos alemanes.

Según declaró este viernes el vicejefe de Gobierno de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, al diario alemán 'Handelsblatt', la exportación de GNL podría comenzar incluso en 2024, en base al gas que se extrae en Texas (EEUU) en unas instalaciones controladas al 70% por el país del golfo. En 2025 o 2026, según esta fuente, es posible que se haya completado la ampliación de las prospecciones en el yacimiento de gas natural condensado South Pars- North Dome, el más grande del mundo, que Qatar comparte con Irán. Ello permitiría aumentar la cantidad de gas natural licuado que se extrae de 77 millones de toneladas al año a un total de 126.

En su viaje a España esta semana, el Gobierno ya reconoció el papel fundamental que juega Qatar en la actual crisis energética internacional que se vive por la guerra y espera que mediante su producción de gas, ayude a mantener los precios estables. También a través de una declaración conjunta firmada por ambos estados, destacaron la importancia de una cooperación en los citados términos en el ámbito de la energía y del gas y España recalcó que Qatar es uno de los principales suministradores de gas a este país que "ha demostrado siempre ser un socio leal y responsable", indica el texto.

Precisamente este fue uno de los puntos que habían generado mayor interés de la visita de Estado -dado que es el tercer país del mundo con más reservas de gas natural-. Además, las relaciones con Argelia, principal suministrador de gas a España, no pasan por su mejor momento tras el cambio en la posición del Gobierno sobre el Sáhara Occidental. En materia energética, Sánchez y el mandatario catarí subrayaron también la importancia de promover las energías renovables, un sector en el que Qatar reconoció el liderazgo y la experiencia de España. Este martes, Tamim bin Hamad Al- Thani anunció que había dado instrucciones para incrementar las inversiones en España en 5.000 millones dólares, durante el brindis con motivo de la cena de gala que ofrecieron los Reyes en el Palacio Real.