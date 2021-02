Alemania supera el umbral de 69.000 muertos al registrar otros 385 en un día. 

Las autoridades de Alemania han confirmado este jueves cerca de 400 muertos por coronavirus durante las últimas 24 horas, con lo que el país europeo supera el umbral de los 69.000 fallecidos desde el inicio de la pandemia. El Instituto Robert Koch, el ente gubernamental encargado del control de enfermedades infecciosas, ha manifestado a través de su página web -y recoge Europa Press- que durante el último día se han detectado 11.869 casos y 385 decesos, lo que sitúa los totales en 2.414.687 y 69.125, respectivamente.

Asimismo, ha manifestado que la tasa de incidencia acumulada durante los últimos siete días es de 61,7 por cada 100.000 habitantes, para un total de 51.279 contagios confirmados durante la última semana y alrededor de 119.000 casos activos. Por otra parte, el organismo ha resaltado que cerca de 2.226.500 personas se han recuperado hasta la fecha de coronavirus , la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, incluidas alrededor de 8.900 durante el último día.

El Gobierno llama a la prudencia

l ministro alemán de Sanidad, Jens Spahn, llamó este miércoles a no cesar en los esfuerzos en la lucha contra el coronavirus, pese a la comprensible fatiga de la población, y a ser cuidadoso en los pasos que se den en la reactivación de la vida pública. "Las últimas semanas fueron promisorias. Las cifras de contagios bajaron, la vacunación empezó y se alivió la situación en los hospitales. Pero este virus no se rinde", dijo Spahn ante el Parlamento al responder a una ronda de preguntas que recoge Efe.

Spahn opinó que la tendencia de las últimas semanas abría la posibilidad de una apertura en medio del cansancio de la población ante las restricciones, pero, a la vez, la aparición de mutaciones obliga a no bajar la guardia. "El virus no se cansa, se transforma y se hace más contagioso", dijo Spahn ante el Bundestag (la Cámara baja del Parlamento alemán).

Riesgos de la apertura

Ante las insistencias de los partidos de oposición acerca de cuándo habrá una estrategia clara para la reapertura, dijo que no se podía ocultar que en muchos estados federados ya se estaba produciendo una reactivación en algunos sectores y recordó que se están abriendo colegios y guarderías. "Me parece bien que se abran. Pero no podemos olvidar que eso implica que se hacen millones de trayectos que antes no se hacían y que con eso se dan nuevos contactos, tenemos que tener eso en cuenta y mantenernos alerta", dijo.

"Sería grave que abriéramos todo sin precauciones y que en pocas semanas tuviéramos otra vez un debate sobre nuevas restricciones", agregó. Spahn insistió en la necesidad de aprender a vivir con el virus y advirtió de que a mediano plazo no será posible lograr una incidencia 0. "Tal vez sería posible si construyéramos un muro alrededor del país, pero eso no es lo que queremos. Tenemos que aprender a vivir con una serie de medidas de prevención por largo tiempo", dijo.

"Tenemos que aprender a vivir con una serie de medidas de prevención p0r un largo tiempo

Por otra parte, el ministro se mostró confiado en que la campaña de vacunación se acelerará y apeló a los estados federados, que son responsables de la misma, a intensificarla y aprovechar el aumento de las dosis disponibles. En la reactivación de la vida pública puede tener un papel clave el uso de los test rápidos, los primeros de los cuales fueron aprobados hoy por el Instituto Federal de Medicamentos.

"Serán una nueva herramienta en la lucha contra la pandemia que pueden darnos cierto nivel de seguridad en situaciones concretas", dijo Spahn. No obstante, el ministro advirtió de que no se debe esperar que la aprobación lleva a que los test estén disponibles de forma inmediata y que la llegada al mercado de los mismos tomará un tiempo.