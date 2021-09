¿Y si Alemania gira a la izquierda? Tres escenarios económicos de las elecciones

Alemania nunca ha asistido a una final tan reñida como la de hoy. La campaña para las elecciones que marcarán el final de la 'era Merkel' se convirtió ayer en una pelea por cada voto a medida que las encuestas recortaban al mínimo las diferencias entre el candidato del Partido Socialdemócrata (SPD), el vicecanciller y ministro de Finanzas Olaf Scholz, y el aspirante del bloque conservador, Armin Laschet. Los pactos serán inevitables y todo apunta a una compleja negociación para formar la futura coalición de gobierno, probablemente un tripartito con Los Verdes y el Partido Liberal (FDP) bajo la batuta de Scholz o Laschet. No obstante, no se descartan otras opciones, como una alianza de SPD y Verdes con Die Linke, el partido de extrema izquierda.

Sea cual sea el resultado, el próximo Gobierno deberá gestionar la recuperación poscoronavirus. La economía de la locomotora europea va camino de crecer un 2,9% este año (4,6% en 2022) después de retroceder un 4,9% en 2020, pero los datos más recientes apuntan a una ralentización. El Índice de Clima de Negocios IFO ha caído en septiembre por tercer mes consecutivo, lastrado por los problemas del sector manufacturero y en el suministro de materias primas. La confianza de las empresas se ha hundido a las puertas de las elecciones, lo que amenaza con aumentar la presión sobre el próximo canciller para que suavice las estrictas reglas fiscales alemanas, consagradas en la constitución en 2009 con el "freno de la deuda", que la pandemia obligó a suspender hasta 2023 (la deuda pública cerró 2020 en el 69,8% del PIB, 10 puntos más que en 2019).

La mayoría de analistas considera que el "freno de la deuda", cuya revocación requiere una mayoría de dos tercios en el Parlamento, se mantendrá, independientemente del Gobierno que surja de las urnas este domingo. No obstante, se espera que el nuevo canciller encuentre otros mecanismos para aumentar el gasto para abordar problemas claves como la crisis climática y sus consecuencias tras las devastadoras inundaciones de julio. Estos son los diversos escenarios económicos que se abren tras unas elecciones trascendentales para el futuro de Alemania y Europa.

Socialdemócratas, Verdes y Liberales

Una coalición entre SPD, los Verdes de Annalena Baerbock y el FDP no traería cambios sustanciales en la política económica. Los socialdemócratas han puesto el foco en el aumento del salario mínimo o en el aumento de la carga fiscal para los más ricos. Es aquí donde entraría en juego el Partido Liberal y el margen de maniobra que concederá a sus socios de coalición, destaca José Manuel Sáenz Rotko, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas y experto en política alemana y europea.

En el programa del FDP, el partido clave en la formación del nuevo Gobierno, se incluye una rebaja fiscal para las empresas, liberalizar las trabas administrativas y no tocar el Impuesto de Patrimonio (que no tributa actualmente). Rechazan, en principio, una subida del salario mínimo y no están dispuestos a aumentar la carga fiscal para seguir financiando la crisis de la pandemia. En cuanto a Europa, Scholz está a favor de una mayor integración. "Es una política de Estado para Alemania que ninguno de los partidos rechaza", subraya Sáenz Rotko.

Un tripartito con los comunistas

Aunque Scholz prefiere una alianza con Los Verdes y el FDP a una coalición con el partido de Die Linke, tampoco ha descartado esa posibilidad. Como ministro de Finanzas ha mantenido buenas relaciones con el mundo empresarial y en su ideario prevalece la fórmula de la austeridad alemana. No obstante, "los socialdemócratas no pueden anunciar que se cierran totalmente a un Gobierno de izquierdas para tener una medida de presión contra los Liberales. Le conviene pero nadie quiere gobernar con los comunistas", explica Sáenz Rotko. Si Die Linke supera el umbral del 5% de votos necesario para entrar en el Bundestag existe la posibilidad de que el tripartito SPD-Verdes-La Izquierda sume mayoría. Su formación es improbable, pero Scholz contaría con un as en la manga de cara a las negociaciones con los liberales al contar la opción de pactar con los herederos del partido que gobernó Alemania del Este durante cuatro décadas.

Die Linke se 'vende' como la mejor oportunidad para el SPD y los Verdes de "cumplir sus promesas de campaña", como aumentar el salario mínimo, incrementar los impuestos a las grandes fortunas y acelerar la transición hacia las energías renovables. En su programa electoral, el partido al que los conservadores consideran un peligro para la estabilidad de Alemania y la UE aboga por una reforma fiscal con "una carga significativamente mayor para los ingresos superiores, las grandes fortunas, las herencias, las ganancias de capital y las ganancias de las empresas".

La coalición Jamaica: CDU/CSU, Liberales y Verdes

La alianza entre el bloque conservador -cuya mayor baza es el voto oculto de quienes rechazan a Laschet pero temen por encima de todo a Die Linke-, los Verdes de Annalena Baerbock y el FPD traería un Gobierno tampoco traería cambios de calado en la política económica. Mientras los Verdes pierden fuerza tras renunciar a algunos de sus postulados tradicionales -llegaron a superar al bloque conservador en intención de voto- la CDU/CSU (Unión Cristianodemócrata y Unión Socialcristiana) ha remontado en las encuestas hasta alcanzar un 22% de intención de voto (frente al 25% del SPD según 'Der Spiegel').

El programa del bloque conservador incluye beneficios fiscales para las familias y medianas empresas, apoyo a la contratación e inversiones en infraestructuras y para combatir el cambio climático. También reserva un espacio considerable para las pensiones, un tema candente en las elecciones, ya que los jubilados son uno de los grupos de votantes con más peso en Alemania, con más de 21 millones de personas