Alemania retrocede: Merkel reactivará las medidas previas contra la Covid-19. 

La canciller alemana, Angela Merkel, dijo hoy que el próximo día 22 tendrán que volverse a introducir al menos parte de las restricciones que se habían levantado como parte de una proceso escalonado de apertura en el marco de la lucha contra la pandemia de coronavirus. "La situación es difícil, la incidencia sube, estamos en crecimiento exponencial", dijo Merkel en una comparecencia dedicada ante todo a la campaña de vacunación.

Merkel dijo que aunque no podía anticipar en detalle las decisiones que se tomen el día 22 en una reunión con los primeros ministros de los estados federados ("länder") alemanes está claro que se deberá aplicar lo que ha denominado el "freno de emergencia" para el caso de que la incidencia semanal rebase los 100 contagios por 100.000 habitantes. "Esta bien que hayamos acordado un freno de emergencia y tendremos que aplicarlo. Me hubiera gustado poder evitarlo pero no será posible", explicó.

Eso implicará probablemente que vuelvan a cerrarse los comercios no esenciales -que se habían reabierto con restricciones- y que se vuelva a la regla que hasta el 3 de marzo prohibía encuentros con más de una persona que viviera en otro domicilio. La incidencia semanal volvió a subir notablemente en Alemania, hasta 95,6 nuevos casos por cada 100.000 habitantes, frente a 90 ayer y 86,2 el miércoles, mientras que hace una semana estaba en 72,4.

Las autoridades sanitarias registraron 17.482 nuevos contagios con covid-19 en las últimas 24 horas, más de cinco mil más que el pasado viernes, y la cifra de víctimas mortales en un día sumó 226, frente a 252 hace una semana, según datos del Instituto Robert Koch (RKI) de virología actualizados la pasada medianoche. El pico de incidencia se había registrado el pasado 22 de diciembre con 197,6 y el 28 de enero volvió a caer por debajo de 100 por primera vez en tres meses con una tendencia a la baja que se mantuvo durante unas semanas y luego fue revertida.

La tenencia al alza ha sido explicada por la presencia de las nuevas variantes del coronavirus consideradas más agresivas y más contagiosas. El aumento de la incidencia había hecho ya que muchos expertos se pronunciaran a favor de revocar las medidas de apertura.