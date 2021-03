Alemania supera el umbral de los 73.000 muertos por Covid en plena desescalada

Alemania sigue luchando para poner freno al virus. Las autoridades de Alemania han confirmado este viernes más de 250 muertos por coronavirus durante el último día, con lo que el país europeo supera el umbral de los 73.000 fallecidos, según los datos recabados por el Instituto Robert Koch y que recoge Europa Press.

El organismo, el ente gubernamental encargado del control de enfermedades infecciosas, ha señalado que durante las últimas 24 horas se han confirmado 12.834 contagios y 252 fallecidos, lo que sitúa los totales en 2.545.781 y 73.062, respectivamente, desde el inicio de la pandemia.

Asimismo, ha apuntado que la tasa de incidencia acumulada durante los últimos siete días es de 72,4 casos por cada 100.000 habitantes, con un total de 60.203 contagios detectados durante la última semana y cerca de 127.100 casos activos. Tras varias semanas de descenso, este indicador ha vuelto a ascender en los últimos días.

Por otra parte, ha cifrado en cerca de 2.345.600 el total de personas recuperadas hasta la fecha de la Covid-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, incluidas unas 8.600 durante las últimas 24 horas. El Gobierno alemán aprobó el 3 de marzo prorrogar hasta el 28 de marzo el confinamiento en el país con el fin de hacer frente al coronavirus, aunque las autoridades han acordado una estrategia de apertura progresiva.

El país iniciaba este lunes su plan de desescalada con un tímido primer alivio de las restricciones, pese al estancamiento de la incidencia y el lento avance de la campaña de vacunación. Aunque las medidas de seguridad se han prolongado hasta el 28 de marzo, a partir del lunes podrá reabrir en todo el país, aunque con distintos niveles de restricciones según la incidencia acumulada, parte del comercio no esencial (no la restauración), tras casi tres meses con la persiana echada. Además, se podrán celebrar encuentros privados con hasta cinco personas de dos domicilios (sin contar a los menores de 14 años), cuando desde diciembre solo era posible reuniones de miembros de un domicilio con un no conviviente.

Desde noviembre los únicos pasos hacia la normalidad en Alemania habían sido la reapertura de los colegios tras dos meses de pausa a partir del 22 de febrero -aunque sólo han vuelto a las aulas los primeros cursos de primaria, en grupos reducidos y con horas limitadas-, y la de las peluquerías el pasado lunes. "Estamos en una nueva fase en la que podemos adentrarnos no sin precaución, pero con justificada esperanza", aseguró Merkel el pasado miércoles al presentar la hoja de ruta de la desescalada que acordó con los jefes de gobierno de los 16 estados federados.

El plan alemán confía en que la pandemia pueda mantenerse bajo control, pese al avance de las variantes más contagiosas, gracias al uso masivo de los test rápidos y al despegue de la campaña de vacunación. A partir de este lunes -según recuerda Efe- cada ciudadano podrá contar con un test rápido gratuito a la semana en Alemania. Además se podrán empezar a comprar, a cinco euros la unidad, en supermercados, droguerías y farmacias, aunque por el momento los que se han puesto a la venta se han agotado en minutos.