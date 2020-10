Alquilan una grúa para poder ver a una amiga enferma de cáncer en el hospital. 

Una historia de amistad y amor. A causa de la pandemia de la Covid-19, muchos hospitales han tenido que restringir las visitas al resto de enfermos de sus familiares y amigos. Ha sido el caso de Gabriela, una mujer de 52 años que lleva más de dos meses ingresada en el Hospital Fleming, en Argentina, después de que fuera diagnosticada con un cáncer.

Durante todo ese tiempo, Gabriela no ha podido recibir visitas y sus amigas decidieron darle una sorpresa. Alquilaron una grúa para poder ver a su querida Gabriela. Algunos usuarios de Twitter compartieron las tiernas imágenes en las que el grupo le da ánimos y le recuerdan que estarán allí cuando salga.

— Ibon Perez (@ibonpereztv) October 11, 2020

"¿Cómo no íbamos a venir? Sabía que te íbamos a poder ver", grita de emoción una de las mujeres: "Estamos acá, no lo puedo creer, no pueden con nosotros Gabi". Una sorpresa que ayudará a la mujer a mantener los ánimos y su lucha intacta.