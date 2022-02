AMLO apoya a la candidata a cónsul en Barcelona pese a la supuesta corrupción.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha defendido este viernes la candidatura de la exgobernadora de Sonora Claudia Pavlovich como nueva cónsul en Barcelona, después de que el opositor Partido Acción Nacional (PAN) haya presentado una denuncia contra ella por el presunto desvío de fondos públicos. El Ministerio de Exteriores mexicano dio a conocer a mediados de enero el nombramiento de Pavlovich, que dejó de ejercer como gobernadora en septiembre de 2021. Comparte origen, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), con el nuevo embajador de México en España, Quirino Ordaz, también exgobernador -en su caso de Sinaloa-.

El PAN ha presentado una denuncia contra Pavlovich por varios delitos de corrupción, entre otros motivos por el presunto desvío de 8.000 millones de pesos (cerca de 344 millones de euros). Sin embargo, López Obrador ha defendido que la Fiscalía por ahora no ha tomado ninguna medida contra su candidata. "No podemos hacer a un lado a nadie solo por denuncias públicas", ha esgrimido, durante una rueda de prensa en la que ha sugerido que, "sin limitar la libertad de expresión", no se caiga en "linchamientos públicos" contra nadie. Asimismo, ha defendido que los partidos tendrán en el Senado la "oportunidad" de expresar las objeciones que consideren oportunas.

El presidente mexicano ha defendido, en cualquier caso, a Pavlovich, destacando que contó con su "apoyo" durante su etapa como gobernadora. "Fue respetuosa con el Gobierno federal. No tuvimos ninguna diferencia", ha agregado López Obrador ante los medios. Entiende, no obstante, que haya otros puntos de vista, en la medida en que "la democracia es pluralidad, es diversidad, es disentir. "Sería muy aburrido (...) si todos pensáramos igual", ha apostillado. López Obrador se ha pronunciado en estos términos en la misma semana en que ha planteado una "pausa" en las relaciones con España, en respuesta a los supuestos "saqueos" que le atribuye a empresas españolas. El jueves, matizó que no habrá ninguna "ruptura", sin aclarar exactamente qué supondrá la aludida "pausa".