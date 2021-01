Assange elude la extradición a EEUU y abre la puerta a la libertad condicional

La jueza británica Vanessa Baraitser ha rechazado este lunes la extradición de Julian Assange, fundador de WikiLeaks, a Estados Unidos, donde se enfrenta a penas de hasta 175 años de cárcel por delitos de intrusión informática y espionaje. La magistrada del Tribunal Penal Central de Londres justificó su decisión al señalar el riesgo de que Assange pudiera suicidarse si se aprobara su extradición. Baraitser decidirá el próximo miércoles si el activista será puesto en libertad condicional tras escuchar los argumentos de sus abogados, que piden la medida bajo controles estrictos.

"He concluido que la condición mental del señor Assange es tal que sería opresivo extraditarle a Estados Unidos", declaró Baraitser, y señaló la mengua de la salud física y mental del afamado hacker australiano, especialmente los signos de depresión y las autolesiones que muestra. La resolución de la jueza indica que el sistema penitenciario no podría garantizar con seguridad que Assange no se quitaría la vida, poniendo de ejemplo el caso de Jeffrey Epstein, que se suicidó en agosto de 2019 mientras se encontraba en su celda. La Fiscalía británica ha anunciado que recurrirá el fallo en representación del Gobierno estadounidense, que pidió formalmente la extradición de Assange en junio de 2019. Por ello, Baraitser deberá decidir si Assange permanecerá en prisión provisional durante el nuevo proceso legal o si se le concederá la libertad provisional.

A pesar de que es un triunfo para Assange, la jueza subrayó que las acciones por las que le acusa EEUU también se contemplan como delitos en el Reino Unido y no están protegidos por la libertad de expresión. "Los hechos de los que se acusa al Sr. Assange son ilegales, y él no resulta inmune a la responsabilidad criminal simplemente porque asegure que actuaba como periodista", ha concluido. Los 18 cargos que enfrenta Assange surgen de una presunta conspiración en colaboración con el exsoldado Chelsea Manning para publicar en el portal WikiLeaks información clasificada sobre las acciones del Pentágono en Irak y Afganistán en 2007 y 2015.

Tras el veredicto, la pareja de Assange, Stella Morris, se dirigió a los medios señalando que el tribunal ha "reconocido la seriedad e inhumanidad que [Assange] ha tenido que soportar". También ha dicho que no pueden celebrar esta "victoria" mientras Assange siga siendo un "preso no condenado" y mientras sigan "robando [su] amor y cariño" a sus hijos, además de que la extradición de Assange habría sido "desastrosa política y legalmente para el Reino Unido" por la posibilidad de abrir un "debate sobre los abusos de nuestro propio gobierno". La abogada británica es madre de dos hijos que concibió con el activista mientras él se refugiaba en la embajada ecuatoriana. Jennifer Robinson, abogada de Julian Assange, señaló en un vídeo que la resolución es una "victoria importante" y "un fallo que debe ser celebrado".

Julian Assange seguirá previsiblemente en la prisión de Belmarsh, donde ingresó tras ser sentenciado a 50 semanas de cárcel por violar los términos de su libertad condicional. Fue arrestado en abril de 2019 después de que el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunciara que ya no gozaría de asilo diplomático. Assange permanecía desde 2012 en la embajada de Ecuador en Londres para evitar ser extraditado a Suecia, donde se le había abierto una investigación por una presunta violación que fue archivada en noviembre de 2019. Sus abogados han presionado para lograr su excarcelación, alegando que su condición física ha empeorado tras sufrir de osteoporosis e infecciones de pulmón y dientes. La juez Baraitser denegó la petición a finales de marzo por el "alto riesgo" de que Assange contrajera coronavirus.