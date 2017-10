Aumenta a 23 el número de muertos por los incendios forestales en California

Al menos 23 personas han muerto y otras 20.000 han sido evacuadas este lunes debido a más de una veintena de incendios forestales que continúan avanzando por el estado de California, en el oeste de Estados Unidos.



Las llamas, que han atravesado los condados de Napa, Sonoma, Lake, Mendocino, Yuba, Nevada, Calaveras y Butte, ha destruido unas 2.000 infraestructuras y calcinado unas 68.700 hectáreas desde el domingo por la noche, según ha informado el diario norteamericano 'The New York Times'.



Más de un centenar de personas han sido trasladadas a los hospitales de la zona este martes por la mañana y, según las autoridades, se prevé que la cifra de víctimas mortales aumente durante los próximos días debido a que cientos de personas continúan desaparecidas.



En la localidad californiana de Santa Rosa (Sonoma), un centenar de personas se han visto significativamente afectadas. El daño estructural, uno de los más importantes en el marco de los incendios, podría aumentar, según las autoridades.



El gobernador de California, Jerry Brown, ha declarado el estado de emergencia para los condados de Napa, Sonoma y Yuba debido a la amenaza que suponen los incendios para "miles de hogares".



Asimismo, ha informado de que al menos 8.000 bomberos se encuentran desplegados en diferentes puntos del estado en un intento por sofocar las llamas. Las autoridades también han enviado una treintena de aviones cisternas y 73 helicópteros a las áreas más afectadas.



Los incendios "han dañado y siguen amenazando las infraestructuras y han provocado el cierre de las principales autopistas y carreteras locales", ha indicado Brown.



El gobernador ha manifestado, además que las "condiciones climáticas extremas, como los fuertes vientos, han favorecido la capacidad de propagación del fuego".



"Es una situación muy seria, está avanzando de forma muy rápida. El calor, la falta de humedad y los vientos están provocando una situación muy peligrosa", ha explicado Brown durante una rueda en prensa en la que ha insistido en que "el fuego no se encuentra aún bajo control".

Incendios desde el domingo

Los incendios comenzaron el domingo sobre las 22.00 (hora local) y se han propagado gracias a los fuertes vientos que arrecian la zona. Las causas continúan siendo investigadas por las fuerzas de seguridad, según ha explicado la subdirectora del Departamento Forestal y Protección contra Incendios, Janet Upton.



El vicepresidente del país, Mike Pence, ha visitado este martes la oficina de los servicios de emergencia de California para anunciar que el dirigente, Donald Trump, ha aprobado el envío de las ayudas federales para llevar a cabo las labores de recuperación en la zona afectada.



"La Agencia Federal de Gestión de Emergencias ha respondido a la hora de asistir al estado de California en la lucha contra estos fuegos terribles", ha manifestado Brown.