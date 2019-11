La 'ayuda' de Farage dispara a Johnson en las elecciones: 14 puntos más que Corbyn

Los conservadores del primer ministro británico, Boris Johnson, han ampliado la ventaja frente a los laboristas, con una diferencia de 14 puntos, en una última encuesta sobre intención de voto de cara a los comicios del 12 de diciembre.

El sondeo, hecho por la firma YouGov para el diario 'The Times', señala que los 'tories' han conseguido un mayor apoyo después de que el Partido del Brexit de Nigel Farage anunciase el lunes que la formación no presentará candidatos en las circunscripciones correspondientes a los 317 escaños ganados por los conservadores en 2017, a fin de no dividir el voto.

La consulta otorga hoy a los conservadores un 42% de apoyo, frente al 39% que tenían antes del anuncio de Farage, mientras que los laboristas, primeros de la oposición británica, subieron 2 puntos hasta el 28 %, en tanto que los proeuropeos del Partido Liberal Demócrata han perdido un punto hasta el 15 %.

La firma YouGov, que elaboró la encuesta entre el 11 y el 12 de noviembre entre 1.619 adultos, señala que el Partido del Brexit bajó cinco puntos hasta obtener un 4% de respaldo.

'The Times' dice que esta es la primera vez desde febrero que la formación de Johnson consigue más del 40% de apoyo y agrega que el sondeo es el primero que tiene en cuenta la decisión del político antieuropeo de retirar sus candidatos de 317 circunscripciones.

El lunes, Farage anunció en Hartlepool, norte de Inglaterra, que su agrupación no le disputará a Johnson esos 317 escaños y que, en cambio, concentrará sus esfuerzos en tratar de ganar las circunscripciones que el Partido Laborista obtuvo en 2017.

El líder del Partido del Brexit justificó la decisión ante el temor de que, en caso de disputarle los escaños a Johnson, pueda surgir otro Parlamento fragmentado en diciembre, lo que hará más difícil concretar la retirada británica de la Unión Europea (UE).

La medida supone un fuerte espaldarazo para el "premier" conservador, ya que algunos expertos habían advertido de que los 'tories' podían perder terreno en algunas circunscripciones por el fuerte avance del Partido del Brexit, especialmente en zonas del norte de Inglaterra donde hay más apoyo al Brexit.

Durante la actual campaña electoral, el primer ministro conservador promete ejecutar el Brexit para el 31 de enero, la fecha de prórroga que recientemente concedió el club europeo.

Johnson defiende el acuerdo alcanzado con Bruselas y confía en que pueda ser aprobado por el Parlamento si gana los comicios en diciembre con mayoría absoluta.