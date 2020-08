Bélgica añade a Madrid y Baleares a las zonas en las que recomienda cuarentena

Bélgica ha añadido a Madrid y Baleares a la lista de zona "naranja", para las que se recomienda que los turistas que regresen hagan cuarentena, en la que ya estaban Girona, Tarragona, País Vasco, La Rioja, Extremadura, Soria, Guadalajara, Castellón, Valencia, Murcia y Almería. El Ministerio de Exteriores belga actualizó el miércoles por la tarde sus recomendaciones de viaje en relación con la pandemia de coronavirus.

Es el único cambio que Bélgica realizó para España, que por otra parte cuenta con algunas regiones en la lista "roja" de lugares a los que no está autorizado viajar, que incluyen a Aragón y Navarra y las provincias catalanas de Barcelona y Lleida. Por otra parte, Bélgica incluyó el miércoles en su lista naranja distintas zonas de Francia y la provincia de Vukovar-Syrmia en Croacia.

La web del servicio de Exteriores belga establece una clasificación entre zonas verdes -a las que no se aplican restricciones de viaje- zonas naranjas, para las que recomienda extremar la vigilancia y hacer cuarentena o pasar un test de COVID, y zonas rojas a las que no está permitido desplazarse. Pese a que no están autorizados, si una persona decide ir y vuelve a Bélgica está obligado a hacerse la prueba del coronavirus y a guardar cuarentena.

El Ministerio de Asuntos Exteriores revisa diariamente el código de colores sobre la base de las informaciones de los expertos de salud pública. Precisamente este miércoles, las autoridades belgas han explicado el funcionamiento de su semáforo de colores que lanza recomendaciones a sus ciudadanos para viajar este verano y cuya interpretación ha causado confusión durante los últimos días.

La portavoz Frédérique Jacobs ha precisado que la lista 'verde' incluye regiones con una propagación "limitada" de la COVID-19, con una incidencia de menos de 20 casos por 100.000 habitantes, mientras que la 'naranja' incluye zonas con una incidencia de entre 20 y 100 casos por cada 100.000 habitantes y la 'roja', por encima de 100 casos por 100.000 habitantes.

Desde el 1 de agosto cada persona que regrese a Bélgica del extranjero o que desee pasar más de 48 horas en el país debe rellenar un formulario de identificación con información sobre el lugar de procedencia, el medio de transporte utilizado para entrar en Bélgica y otros detalles.