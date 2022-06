Biden busca apoyo en el Golfo Pérsico y pedirá aumentar la producción de crudo. 

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha desvelado su intención de solicitar a los países del golfo Pérsico que aumenten la producción petrolera para bajar el precio del crudo. El mandatario ha precisado que no se lo va a pedir a Arabia Saudí en particular durante su visita en julio al reino, sino a las naciones del Golfo en general. En la rueda de prensa al término de la cumbre de la OTAN en Madrid, ha culpado a Rusia del incremento del precio de los carburantes y de los alimentos. "El precio del petróleo es alto por Rusia, Rusia, Rusia", ha apuntado, para añadir que la razón por la que existe una crisis alimentaria es "porque Rusia no está permitiendo que el cereal salga de Ucrania.

También ha aprovechado la ocasión para mandar un recado a Vladímir Putin, al recordar que el artículo 5 de la OTAN, que fija el acuerdo de las partes a defenderse en caso de ataque, es "sagrado" y ha advertido de que "un ataque contra uno es un ataque contra todos". "Vamos a defender cada centímetro de territorio aliado", ha aseverado durante una rueda de prensa en el marco de la cumbre de la OTAN en Madrid. Así, ha aplaudido el fortalecimiento de la Alianza Atlántica y ha aplaudido la retirada al veto a la entrada de Suecia y Finlandia, a lo que se ha referido como una finlandización del grupo militar.

El mandatario ha asegurado que si bien Rusia ha tratado de debilitar a la Alianza, "ha pasado justo lo que no querían, que se ampliara". "Suecia está totalmente dentro", ha recalcado. "Esta cumbre muestra que nos unimos ante los desafíos", ha manifestado antes de incidir en que Moscú "no ha logrado debilitarnos ni dividirnos".