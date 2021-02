Biden se opone a que Trump siga recibiendo los informes de inteligencia

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se ha mostrado en contra de que el expresidente Donald Trump tenga acceso a los informes de Inteligencia, hasta ahora algo habitual entre los antiguos mandatarios del país. Biden justifica su rechazo por el "comportamiento errático" de Trump y defiende que no aportará ningún valor a lo expuesto en los informes.

En un adelanto de una entrevista que se publicará el próximo domingo, Biden ha subrayado que no quiere "especular pero no creo que necesite tener esos informes de inteligencia. Qué valor va a dar él, qué impacto tendrá en él más allá del hecho de que pueda escapársele algo". "Simplemente creo que no hay necesidad de que él reciba informes de inteligencia. ¿Qué le aporta a él darle un informe de inteligencia? ¿Qué impacto tiene en absoluto, aparte del hecho de que podría irse de la lengua y decir algo?", aseguró Biden.

Por tradición y como una deferencia, los expresidentes de Estados Unidos tienen acceso a informes de inteligencia una vez abandonan el cargo, pero la Casa Blanca tiene la última palabra sobre si Trump deba recibirlos o no. Las declaraciones de Biden llegan en pleno proceso del juicio político a Trump. El presidente se ha reafirmado en todas sus críticas a su rival político, pero ha evitado pronunciarse sobre si votaría a favor de condenar a Trump en el 'impeachment' que comienza la próxima semana.

En la misma entrevista, Biden habló del nuevo rescate económico por valor de 1,9 billones de dólares que los demócratas están tratando de aprobar en el Congreso sin la colaboración de la oposición. El presidente confesó que la subida del salario mínimo federal a 15 dólares que incluye el plan posiblemente no termine aprobándose dado que no tiene suficiente apoyo.

"No creo que sobreviva", se ha lamentado Biden, que ha asegurado que comenzará una negociación con representantes para poder llevar a cabo esta medida que supondría unos honorarios mínimos de 15 dólares la hora (12,4 euros aproximadamente) para cada estadounidense. Mientras para la mayoría del paquete tan solo requiere mayoría simple en el Senado (50 votos), para la subida del salario mínimo son necesarios 60.

El plan de estímulo avanza sin apoyo republicano

El paquete económico para revitalizar la economía pasó durante la madrugada del viernes su primer escollo en el Senado con el apoyo de todos los senadores demócratas y el voto de desempate de la presidenta de la institución, Kamala Harris.

Pese a que la intención del nuevo Gobierno era aprobar un estímulo económico con apoyos bipartidistas, las negociaciones entre representantes de ambos partidos proponían un tamaño muy diferente. La propuesta que ha llegado a la Cámara es la de un paquete de 1,9 billones de dólares (1,56 billones de euros) en el que irían incluidos cheques de 1.400 dólares (1.161 euros) para los estadounidenses que ganaran menos de 75.000 dólares (62.244 euros), una de las grandes promesas demócratas.

Sobre los pagos directos a ciudadanos por valor de 1.400 dólares también incluidos en el rescate, Biden dijo que la Casa Blanca todavía está estudiando quién deba recibirlos. Mientras los dos pagos directos anteriores con Trump en la Casa Blanca se destinaron a personas con ingresos anuales menores a 75.000 dólares, esta vez el listón puede quedar en 50.000 por la presión de los demócratas más conservadores, como el senador Joe Manchin.