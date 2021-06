Biden presiona al G-7 para lanzar un plan de infraestructuras contra China

El foco de la cumbre del G-7 se posa sobre China. El presidente de EEUU, Joe Biden, presiona a los líderes de las economías más desarrolladas del mundo para convertir la cumbre en un instrumento de presión contra el gigante asiático. La apuesta de Washington en la reunión internacional que debe diseñar la hoja de ruta de la recuperación para el mundo pospandemia pasa por un gigantesco plan de infraestructuras para contrarrestar el avance global de Pekín con su estrategia 'One Belt, One Road', según ha avanzado un funcionario de alto rango de la Administración Biden, cuyo objetivo es que el G-7 adopte medidas que mejoren la posición de EEUU y sus aliados para competir con China.

Estados Unidos "y muchos de nuestros aliados en el mundo llevan desde hace tiempo siendo escépticos sobre la iniciativa de China 'One Belt, One Road'", aseguran desde la Administración Biden. La llamada 'Nueva ruta de la Seda' es una red de enlaces marítimos y ferroviarios que atraviesa Kazajistán, Rusia, Bielorrusia y Polonia para terminar en Alemania, Francia y Reino Unido y que pretende legitimar el resurgimiento de China como potencia mundial.

Ante ello, y bajo el argumento de que la iniciativa de Pekín se define por "una falta de transparencia, unos malos estándares laborales y medioambientales y (...) un enfoque que ha dejado a muchos países en una situación peor", Washington y sus socios del G-7 anunciarán este sábado la iniciativa "Build back better for the world" (Reconstruir mejor para el mundo) para superar la propuesta de China "ofreciendo una opción de mayor calidad".

El "genocidio" y "la competencia económica injusta"

Mientras la segunda sesión de la cumbre, titulada "Reconstruir con resiliencia", aborda los principales retos geopolíticos y el comercio global, ahora que Biden ha dejado claro que mantendrá la presión sobre China que caracterizó la presidencia de su antecesor y la Unión Europea busca una postura común con EEUU frente al gigante asiático, Washington también insta al grupo de las democracias más industrializadas del mundo a adoptar "una acción concreta" contra los "trabajos forzados" en Xinjiang, donde Pekín está cometiendo un "genocidio" contra la etnia uigur. El presidente de EEUU quiere que "se deje claro al mundo que creemos que estas prácticas son una afrenta contra la dignidad humana y un ejemplo indignante de la competencia económica injusta por parte de China", remarcó la fuente mencionada.

Por tanto, agregó, EEUU ve "crucial" denunciar los trabajos forzosos en la provincia noroccidental china de Xinjiang, donde vive la minoría uigur. "La conversación está siendo sobre este concurso entre lo que, como dice el presidente Biden, aquellos que piensan que la autocracia es el mejor camino para el futuro y aquellos, que como nosotros, entienden que las democracias y los valores compartidos proporcionan el mejor camino", dijo la fuente. En ese sentido, EEUU espera que el comunicado final de la cumbre refleje "estas conversaciones".

Otro de los temas que, según Washington, se están abordando en el G-7 son los ataques cibernéticos con "ransomware". El funcionario afirmó que "hay un reconocimiento uniforme de que el "ransomware" y el abuso con monedas virtuales son una amenaza urgente, en aumento". Y precisó que en el marco del G7 ha habido "discusiones productivas" sobre este asunto y la necesidad de compartir información para perseguir estos crímenes y sobre la modernización de las ciberdefensas.

Plan de acción para frenar futuras pandemias

El G-7 también dará a conocer un plan de acción para enfrentarse a las futuras crisis sanitarias en los primeros 100 días. Los líderes de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos presentarán la 'Declaración de Carbis Bay', en la que recogerán una serie de medidas que tendrán el objetivo de prevenir futuras pandemias tras el impacto de la COVID-19.

Así, la declaración que se establecerá recogerá un plan con una serie de medidas concretas. Entre ellas, reducir el tiempo necesario para el desarrollo y autorización de vacunas y tratamientos para cualquier enfermedad en menos de 100 días, reforzar las redes de vigilancia mundial y la capacidad de secuenciación genómica, y apoyo para reformar y fortalecer la Organización Mundial de la Salud (OMS), informa BBC.